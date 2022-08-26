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Ayaklara yapılan en büyük kötülük! Verdiği zararı bir bilseniz...

26.08.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkisi de ayak hastalıkları uzmanı olan anne kız 57 yaşındaki Louise Reaney ve 30 yaşındaki Emily Sharp, TikTok hesaplarından paylaştıkları video ile şaşırtıcı gerçekleri paylaştılar. Milyonlarca izlenen dikkat çekici videoda, çoğu kişinin yaptığı ama aslında asla yapılmaması gerenleri açıkladılar. İkili, bir numaralı kuralın asla çorapsız ayakkabı giyilmemesi olduğunu söylüyor. Anne Louse Reaney bu durumu "aynı çorabı her gün yıkamadan giymek" gibi olduğunu söylüyor.

Ayak hastalıkları uzmanlarının hazırladığı listede, ayaklarınıza asla yapılmaması gereken 5 önemli hata yer alıyor. Doktorların beş kritik hata olarak sıraladıkları listede neredeyse herkesin yaptığı ayak peeling maskesi kullanmaktan çorapsız ayakkabı giymeye kadar sık yapılan hareketler yer alıyor.

SÜREKLİ YAPILAN 5 HATA

ÇORAPSIZ AYAKKABI GİYMEK

ÇORAPSIZ AYAKKABI GİYMEK
Çorapsız ayakkabı giymek sizi mantar enfeksiyonlarına açık hale getirir.

BABETLE YÜRÜYÜŞE ÇIKMAK

BABETLE YÜRÜYÜŞE ÇIKMAK
Yapacağınız yürüyüş ne kadar kısa olursa olsun ayağınızda asla babet olmamalı. Uzmanlar çorapsız babet giymeyi, “çifte hata” olarak adlandırıyor.

AYAK DERİSİNİ SOYAN MASKELER

AYAK DERİSİNİ SOYAN MASKELER
Son yıllarda popülaritesi hızla artan ayak derisini soyan maskelerin büyük tehlike içerdiğini söyleyen uzmanlar, bu maskelerin yarardan çok zarar verdiğini söylüyor. Ayak derisi soyan maskelerin cildi kuruttuğunu bu kuruluğun terlemeyi artırdığını doğal olarak da ayaklarda derin çatlaklar ve yarıklara neden olabilir. Bu sürecin tamamı oldukça ağrılıdır.

PEDİKÜR

PEDİKÜR
Tırnak etleri bir nevi kütikül görevi görmektedir. Kütikül aslında tırnak diplerini koruyan bariyer görevi görmektedir. Tırnakların düzgün görünmesi için kütikülü çıkarılır. Uzmanlar, kütikül deriden tırnağa enfeksiyonu önlemek için bir bariyer olduğu için bunun yapılmaması gerektiğini belirtiyorlar. Kütikülü çok geriye iterseniz enfeksiyon oluşturma tehlikesiyle karşı karşıya kalırsınız.

JİLETLE AYAK DERİSİ SOYMAK, NASIR ÇIKARMAK

JİLETLE AYAK DERİSİ SOYMAK, NASIR ÇIKARMAK
Uzmanlar en önemli maddeyi en sona sakladı. Kalınlaşmış topuk kısmını veya nasırlı bölgeyi jiletle kazıyanlar olduğunu söyleyen ayak uzmanları, bunun kesinlikle yapılmaması gerektiğini söylüyor. Reaney, "Nasır ve kalın deriyi çıkarmak için neşter kullanıyoruz, ancak bunu yapmak için kapsamlı bir şekilde eğitildik" diye ekliyor.
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Anahtar Kelimeler:
ayak mantarı nasır ayak maskesi
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