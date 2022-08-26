Ayaklara yapılan en büyük kötülük! Verdiği zararı bir bilseniz...

Ayak hastalıkları uzmanlarının hazırladığı listede, ayaklarınıza asla yapılmaması gereken 5 önemli hata yer alıyor. Doktorların beş kritik hata olarak sıraladıkları listede neredeyse herkesin yaptığı ayak peeling maskesi kullanmaktan çorapsız ayakkabı giymeye kadar sık yapılan hareketler yer alıyor.
SÜREKLİ YAPILAN 5 HATA
ÇORAPSIZ AYAKKABI GİYMEK
Çorapsız ayakkabı giymek sizi mantar enfeksiyonlarına açık hale getirir.
BABETLE YÜRÜYÜŞE ÇIKMAK
Yapacağınız yürüyüş ne kadar kısa olursa olsun ayağınızda asla babet olmamalı. Uzmanlar çorapsız babet giymeyi, “çifte hata” olarak adlandırıyor.
AYAK DERİSİNİ SOYAN MASKELER
Son yıllarda popülaritesi hızla artan ayak derisini soyan maskelerin büyük tehlike içerdiğini söyleyen uzmanlar, bu maskelerin yarardan çok zarar verdiğini söylüyor. Ayak derisi soyan maskelerin cildi kuruttuğunu bu kuruluğun terlemeyi artırdığını doğal olarak da ayaklarda derin çatlaklar ve yarıklara neden olabilir. Bu sürecin tamamı oldukça ağrılıdır.
PEDİKÜR
Tırnak etleri bir nevi kütikül görevi görmektedir. Kütikül aslında tırnak diplerini koruyan bariyer görevi görmektedir. Tırnakların düzgün görünmesi için kütikülü çıkarılır. Uzmanlar, kütikül deriden tırnağa enfeksiyonu önlemek için bir bariyer olduğu için bunun yapılmaması gerektiğini belirtiyorlar. Kütikülü çok geriye iterseniz enfeksiyon oluşturma tehlikesiyle karşı karşıya kalırsınız.
JİLETLE AYAK DERİSİ SOYMAK, NASIR ÇIKARMAK
Uzmanlar en önemli maddeyi en sona sakladı. Kalınlaşmış topuk kısmını veya nasırlı bölgeyi jiletle kazıyanlar olduğunu söyleyen ayak uzmanları, bunun kesinlikle yapılmaması gerektiğini söylüyor. Reaney, "Nasır ve kalın deriyi çıkarmak için neşter kullanıyoruz, ancak bunu yapmak için kapsamlı bir şekilde eğitildik" diye ekliyor.
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