Ayaklara yapılan en büyük kötülük! Verdiği zararı bir bilseniz...

Ayak hastalıkları uzmanlarının hazırladığı listede, ayaklarınıza asla yapılmaması gereken 5 önemli hata yer alıyor. Doktorların beş kritik hata olarak sıraladıkları listede neredeyse herkesin yaptığı ayak peeling maskesi kullanmaktan çorapsız ayakkabı giymeye kadar sık yapılan hareketler yer alıyor.

SÜREKLİ YAPILAN 5 HATA

ÇORAPSIZ AYAKKABI GİYMEK Çorapsız ayakkabı giymek sizi mantar enfeksiyonlarına açık hale getirir.

BABETLE YÜRÜYÜŞE ÇIKMAK Yapacağınız yürüyüş ne kadar kısa olursa olsun ayağınızda asla babet olmamalı. Uzmanlar çorapsız babet giymeyi, “çifte hata” olarak adlandırıyor.

AYAK DERİSİNİ SOYAN MASKELER Son yıllarda popülaritesi hızla artan ayak derisini soyan maskelerin büyük tehlike içerdiğini söyleyen uzmanlar, bu maskelerin yarardan çok zarar verdiğini söylüyor. Ayak derisi soyan maskelerin cildi kuruttuğunu bu kuruluğun terlemeyi artırdığını doğal olarak da ayaklarda derin çatlaklar ve yarıklara neden olabilir. Bu sürecin tamamı oldukça ağrılıdır.

PEDİKÜR Tırnak etleri bir nevi kütikül görevi görmektedir. Kütikül aslında tırnak diplerini koruyan bariyer görevi görmektedir. Tırnakların düzgün görünmesi için kütikülü çıkarılır. Uzmanlar, kütikül deriden tırnağa enfeksiyonu önlemek için bir bariyer olduğu için bunun yapılmaması gerektiğini belirtiyorlar. Kütikülü çok geriye iterseniz enfeksiyon oluşturma tehlikesiyle karşı karşıya kalırsınız.