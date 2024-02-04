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  4. Aydın'da takside tepki çeken olay! Küfür etti ardından ise "Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar" dedi

Aydın'da takside tepki çeken olay! Küfür etti ardından ise "Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar" dedi

04.02.2024 23:45 | Son Güncelleme:
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İzmir'de acımasızca katledilen taksici Oğuz Erge'nin memleketi Aydın'da yaşanan bir olay tepki çekti. Gece saatlerinde taksiye binen bir yaşlı kadın, adresi tarif etmesini isteyen taksiciye önce küfür etti, ardından ise Oğuz Erge cinayetini hatırlatarak "Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar, vursunlar" dedi. Takside yaşanan o anlar ise araç kamerasına yansıdı.

Aydın'da bir taksiye binen yaşlı kadının yaptıkları sosyal medyada tepki çekti. Sürücünün adresini tarif etme ricasına kızan kadın küfürler yağdırdı. Taksi sürücüsü küfür nedeniyle neye uğradığını şaşırırken, hızını alamayan müşteri, İzmir'de vahşice katledilen Aydınlı taksi şoförü Oğuz Erge cinayetine atıfta bulunarak taksiciye hakaretler savurdu.
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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"SENİN GİBİ ADAMLARI VURSUNLAR"

"SENİN GİBİ ADAMLARI VURSUNLAR"
Taksideki araç içi güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kadının "Benim silahım yok, adamların silahı var üstünde. Sonra vuruyorlar, neyin kafasını yaşıyorsun sen? Beni arızaya bağlama, burası Ankara değil.
Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, vursunlar. Senin gibi adamları vursunlar." sözleri dikkat çekti.

"KÜFÜR ETMEYİN" DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

"KÜFÜR ETMEYİN" DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ
Taksici ise müşterisini "Bakın hanımefendi kameram kayıt yapıyor küfür ediyorsunuz etmeyin.
Şahsıma küfür etmeyin" sözleriyle uyardı. Ancak müşteri bu sözlere de tepki gösterdi.
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Anahtar Kelimeler:
Aydın taksi
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