Aylin Kotil'den Fatih Altaylı'ya çok sert tepki! "Hep aynı kadın düşmanlığı" diyerek açıkladı: 6 kez üst üste söyledi!

CHP'den Şişli Belediye Başkan aday adayı olan Aylin Kotil, gazeteci Fatih Altaylı’ya sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kotil, Altalylı'nın bilinçli olarak eski soyadıyla hitap ettiğini iddia etti. Altaylı için sert ifadeler de kullanan Kotil "Fatih Altaylı ilginç bir insan. 6 kez üst üste söylemesi onun ilginçliğini bir kez daha anımsattı." dedi.



