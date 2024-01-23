Aylin Kotil'den Fatih Altaylı'ya çok sert tepki! "Hep aynı kadın düşmanlığı" diyerek açıkladı: 6 kez üst üste söyledi!

CHP'den Şişli Belediye Başkan aday adayı olan Aylin Kotil, gazeteci Fatih Altaylı’ya sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kotil, Altalylı'nın bilinçli olarak eski soyadıyla hitap ettiğini iddia etti. Altaylı için sert ifadeler de kullanan Kotil "Fatih Altaylı ilginç bir insan. 6 kez üst üste söylemesi onun ilginçliğini bir kez daha anımsattı." dedi.
“Hep aynı kadın düşmanlığı” sözlerini kullanan Kotil’in gündem olan paylaşımı şu şekilde:
“Fatih Altaylı ilginç bir insan. Benim adım Aylin Kotil… 12 Eylül cuntasının makamından aldığı İstanbul Belediye Başkanı Aytekin Kotil’in soyadını gururla taşıyorum.
Programında 6 kez Aylin Sarıgül diyor. 20 yıl evvel boşandığım bir insanın soyadını 6 kez üst üste söylemesi onun ilginçliğini bir kez daha anımsattı.
Hep aynı kadın düşmanlığı, hep aynı stratejik yönlendirmeler. Doksanlı yıllarda geçen bir dönem dizisini izler gibi izledim.”
İş insanı Rahmi Koç'un İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Aylin Kotil'in Şişli Belediye başkanlığı için mektup yazdığı iddia edilmiş ve Altaylı, konuyu gündeme getiren bir yazı yazmıştı.