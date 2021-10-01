Azerbaycanlı Şaman'dan korkutan 2021 kehanetleri! Türkiye'yi neler bekliyor?

2020 yılı tüm dünya için zor bir yıl oldu. Koronavirüsün yanı sıra ekonomik problemler ve doğal afetler baş gösterdi. 2020'de yaşanacak felaketleri önceden söyleyen isim Azerbaycanlı Şaman Kahin olmuştu. Dünya henüz 2020'de yaşanan felaketleri tolere edememişken kahinin 2021 yılı için söyledikleri duyanları korkuttu. İşte Azerbaycanlı Şaman Kahin'in 2021 Türkiye için kehanetleri...

TÜRKİYE'Yİ NELER BEKLİYOR?

Azerbaycanlı Şaman Kahin'in de koronavirüs öngörüsü olduğu ifade ediliyor. Azerbaycanlı Şaman Kahin hem dünya hem de Türkiye için kehanetlerde bulundu.

Azerbaycanlı Şaman Kahin'e göre dünya üç kez sallanacak. İlk sallantı yılbaşında olacak. Joe Biden ise Türkiye'nin kuyusunu kazacak. Yeditepeli güzel şehir üzerinde kara bulutlar olduğunu, deniz kabardığını ve kendisinden alınanı geri alacağını söylemiş.

Kahin, çiçekler açana kadar herkesin evlerde olacağını ancak müsibetin bu sene de bitmeyeceğini söyledi. Koronavirüs salgınının süreceği gibi yeni salgınların da yakınlarda olduğunu belirtti.