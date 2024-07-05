Baba mesleğini devraldılar! Usta olduğunu öğrenen müşteriler inanamıyor: 'Elimdeki alet çantasını gören şaşırıyor'

MÜŞTERİLER ŞAŞIRIYOR

Şu ana kadar çilingir olarak aldığı hiçbir işte başarısız olmadığını ve gittiği her kapıyı açtığını anlatan Yaprak, şöyle devam etti:

"Bazı müşterilerimiz yedek anahtar yaptırmak için dükkanımıza geliyor ve ustayı soruyorlar. Ustanın ben olduğumu söylediğimde önce biraz şaşırıyor ve anahtarın çalışıp çalışmayacağını soruyor. Bazen ise evlere çilingirlik hizmeti için gidiyorum ve kapıda kalan müşteri elimdeki çantayla görünce şaşkınlığını gizleyemiyor. Olumlu tepkiler daha fazla almakla birlikte arada sırada olumsuz tepkilerle de karşılaşıyoruz. Ben mesleğin erkeği veya kadını olduğunu düşünmüyorum. Yapılan işin yürekle alakalı olduğuna inanıyorum. Ne olursa olsun herkes her işi yapabilir. Genelde çilingirlik, anahtarcılık erkek mesleği olarak görüldüğü için bazen müşterilerimiz önyargılı olabiliyor ama işi yaptıktan sonra da bu önyargı ortadan kalkıyor."

Miyase Nur Yaprak, yıkılan dükkanlarından daha iyi ve kapsamlı bir anahtarcı dükkanı açmayı istediğini de kaydetti.