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    4. 'Babam zengin bir iş adamıydı' Rüyalarında görüyordu, gerçek oldu! 'Bir şans geldi ben de değerlendirdim' Gelen tepkilere rağmen...

    'Babam zengin bir iş adamıydı' Rüyalarında görüyordu, gerçek oldu! 'Bir şans geldi ben de değerlendirdim' Gelen tepkilere rağmen...

    15.01.2024 09:58 | Son Güncelleme:
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    Sakarya’da liseyi açıktan okuyan 56 yaşındaki Sare Çetin, girdiği üniversite sınavında sağlık bilimleri fakültesini kazandı. Okumada yaş sınırının olmadığını bir kez daha kanıtlayan Çetin, şimdi hemşire olmak için dirsek çürütüyor. İmkansızlıklar sebebiyle okuyamadığını belirten Sare Çetin, "Rüyalarımda kendimi hemşire olarak görüyordum, şimdi ise gerçek oldu" dedi.

    Sakarya'nın Erenler ilçesinde ikamet eden 3 çocuk annesi 56 yaşındaki Sare Çetin, liseyi açıktan bitirdikten sonra girdiği üniversite sınavında hayali olan hemşirelik bölümünü kazandı. Akyazı ilçesinde bulunan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde hemşirelik okuyan Çetin, hemcinslerine okumada yaş sınırının olmadığını bir kez daha kanıtladı. İmkansızlıklar sebebiyle küçük yaşlarda okulu bırakmak zorunda kalan Çetin, şimdilerde hemşire olmak için kilometrelerce yol kat ederek okul sıralarında dirsek çürütüyor.

    56 YAŞINDA ÜNİVERSİTE KAZANDI, ŞİMDİ HEMŞİRE OLMAK İÇİN DİRSEK ÇÜRÜTÜYOR

    Kendinden yaşça küçük sınıf arkadaşlarından ders notları aldığını ve ortamda samimiyetle karşılandığını belirten Çetin, komşularıyla akrabalarından olumsuz tepkiler aldığını söyledi.

    Çetin, "Liseyi ve ortaokulu çocukken okuyamadım hevesim vardı ve çocuklarımla beraber başladım ancak onlar okulu bitirirken ben işlerden dolayı bugüne nasip oldu. 3 çocuğum var biri fizyoterapist, biri fabrikada çalışıyor diğeri ise ebe olarak görev yapıyor. Eşim de, ben de okuyamadığımız için çocuklarımızı okuttuk. Fizyoterapist olan çocuğum mevcut olarak hukuk bölümünde okuyor, ebe olan kızım ise biyoloji öğretmenliği okumuştu" dedi.

    "BU YAŞTA OKUDUĞUM İÇİN BANA ÇOK TEPKİ GELDİ"

    "BU YAŞTA OKUDUĞUM İÇİN BANA ÇOK TEPKİ GELDİ"

    Hayallerine adım adım yaklaşan Çetin, "Hayalimdi. Liseden mezun oldum ilk sınavımda çok heyecanlı olduğum için başaramadım ancak bu sınavda nasip oldu kazandım. Sınıf arkadaşlarımla aramız çok iyi ve ben onları çocuğum gibi görüyorum. Onlar da bana ’teyze’ diye sesleniyorlar. Bana derslerde yardımcı oluyorlar, ben not alamayınca veriyorlar. Bu yaşta okuduğum için bana çok tepki geldi ben de hepsine evimin hemşiresi olmak istediğimi söyledim. Benim hedeflerim var. Çocuklarım sağlıkçı olduğundan onlara bir sağlık evi açarım ve başında ben dururum" diye konuştu.

    "RÜYALARIMDA HEP KENDİMİ HEMŞİRE OLARAK GÖRÜYORDUM"

    "RÜYALARIMDA HEP KENDİMİ HEMŞİRE OLARAK GÖRÜYORDUM"

    İmkansızlıklar sebebiyle okuyamadığını anlatan Çetin, "Zamanında okuyamadım, içimde kaldı ve sonunda başardım. Babamız bizi çocukken bırakmış. Babam zengin bir iş adamıydı. İstanbul’da evlenmiş. Kardeşlerim benim Galatasaray liselerinde okumuş. Biz imkansızlıklar sebebiyle okuyamadık. Annem sadece ağabeyimi okutabildi, o da öğretmenlikten emekli oldu. Hep içimde kalmıştı bir şans geldi ve ben de değerlendirdim. Rüyalarımda hep kendimi hemşire olarak görüyordum, şimdi ise gerçek oldu" şeklinde konuştu. (İHA)

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    Anahtar Kelimeler:
    Hemşirelik Sakarya üniversite
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