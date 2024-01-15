'Babam zengin bir iş adamıydı' Rüyalarında görüyordu, gerçek oldu! 'Bir şans geldi ben de değerlendirdim' Gelen tepkilere rağmen...

"BU YAŞTA OKUDUĞUM İÇİN BANA ÇOK TEPKİ GELDİ"

Hayallerine adım adım yaklaşan Çetin, "Hayalimdi. Liseden mezun oldum ilk sınavımda çok heyecanlı olduğum için başaramadım ancak bu sınavda nasip oldu kazandım. Sınıf arkadaşlarımla aramız çok iyi ve ben onları çocuğum gibi görüyorum. Onlar da bana ’teyze’ diye sesleniyorlar. Bana derslerde yardımcı oluyorlar, ben not alamayınca veriyorlar. Bu yaşta okuduğum için bana çok tepki geldi ben de hepsine evimin hemşiresi olmak istediğimi söyledim. Benim hedeflerim var. Çocuklarım sağlıkçı olduğundan onlara bir sağlık evi açarım ve başında ben dururum" diye konuştu.