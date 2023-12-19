'Bacaklarını kesmiş kutuya koymuş, öbür odada saklamış' Dehşet evinden korkunç detaylar! Günlerce cesetle aynı odada kaldı, yaralı halde cinsel saldırıya uğradı

"GÖZÜNÜN ÖNÜNDE ARKADAŞINI ÖLDÜRMÜŞ"

İddianamenin hazırlandığını ve sanık hakkında dava açıldığını ifade eden A.O, şunları kaydetti:

"En ağır cezayı almasını istiyorum ve bunun için de elimden ne geliyorsa yapmak isterim. Kızım ne çalışabiliyor ne başka bir şey, yatıyor. Psikolojisi tamamen bozuldu. Bütün ihtiyaçlarını yatakta gideriyoruz. Ben başında ağlıyorum, o yatakta ağlıyor. Koca yazı öyle geçirdik biz. Yani sen kimsin ki? Niye o kadar mermi sıkıyorsun? Gözünün önünde arkadaşını öldürmüş, 20 gün de o arkadaşının gözlerinin düştüğünü, etlerinin çürüdüğünü görmüş yanında."

