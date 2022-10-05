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Baharatların kralı karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

05.10.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılan günümüzün sevilen baharatı karabiber, C vitamini deposu limon ve tuzla buluşunca tam bir mucizeye dönüşüyor. Onlarca hastalığı tek başına tedavi edebilen bu karışım, geçmişte etkili bir ilaç olarak kullanılırdı. Kuzey ülkelerinde halen doğal tedavi yöntemi olarak kullanılan karabiber, tuz ve limon karışımının etkili olduğu ilaçları öğrenince inanamayacaksınız.

Limonun suyunu sıkın, tuz ve karabiberle karıştırın... Salata sosu tarifi gibi gelse de aslında Kuzey ülkelerinde yaşayanların ilaç niyetine kullandığı bir karışım. Sofra tuzu yerine Himalaya tuzu kullanmak daha sağlıklı bir tercih olacaktır. Karabiber ise tarihi milat öncesine dayanan geleneksel bir ilaç olarak kullanılıyor. Kuzeyliler, bu üçlü besin kombini yüz yılı aşkın bir süredir hastalıklardan korunmak için tüketiyor.

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KARABİBER, TUZ VE LİMON KARIŞIMININ FAYDALARI

SOĞUK ALGINLIĞI VE GRİP

SOĞUK ALGINLIĞI VE GRİP
Limon, soğuk algınlığı veya grip için harika bir besin. Büyük bir bardak kaynamış suya yarım limonun suyunu ve kabuğunu koyun. On dakika bekletin sonrasında limon kabuğu içinden çıkarın. Bu karışımdan günde 3 bardak için 2 gün içinde hızlı bir iyileşme gösterebilirsiniz.

MİDE BULANTISI

MİDE BULANTISI
Limon mide bulantısını durdururken, karabiber ise yatıştırmaya yarıyor. Bu nedenle büyük bir bardak ılık suya bir yemek kaşığı limon suyu ve bir çay kaşığı biberi karıştırıp küçük yudumlarla yavaş yavaş için.

KİLO KAYBI

KİLO KAYBI
Limon, karabiber ve tuz üçlüsünün en iyi geldiği bir diğer şey ise kilo vermeye yardımcı olmak. Bir bardak suya 1/4 çay kaşığı öğütülmüş karabiber, 2 yemek kaşığı limon suyu ve bir yemek kaşığı bal. Bunu her sabah aç karnına içtiğinizde kilo verme hızınız artacaktır.

AFTLAR

AFTLAR
Aftlar özellikle ateşli hastalıklar sonrasında ortaya çıkarak yemek yemeyi eziyet haline getiriyorlar. Bunu iyileştirmenin en iyi yolu ise bir yemek kaşığı himalaya tuzunu bir bardak ılık suya koyun ve karıştırın. Ağzınızı günde üç kez bununla çalkaladığınızda aftlardan eser kalmayacaktır.

SAFRA TAŞI

SAFRA TAŞI
Safra kesenizde bulunan sertleşmiş sindirim suyu birikintilerine safra taşı deniyor. Bu safra taşları ağrılı olabiliyor ve sindiriminize müdahale edebiliyor. Üç ölçü zeytinyağı ile 1 ölçü limon ve 1 ölçü karabiberi bir bardakta karıştırın. Bu karışımı için. Bu karışım safra taşlarının kısa zamanda hareket etmesine ve düşmesine neden olabiliyor.
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Anahtar Kelimeler:
karabiber limon tuz
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