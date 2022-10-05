Baharatların kralı karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Limonun suyunu sıkın, tuz ve karabiberle karıştırın... Salata sosu tarifi gibi gelse de aslında Kuzey ülkelerinde yaşayanların ilaç niyetine kullandığı bir karışım. Sofra tuzu yerine Himalaya tuzu kullanmak daha sağlıklı bir tercih olacaktır. Karabiber ise tarihi milat öncesine dayanan geleneksel bir ilaç olarak kullanılıyor. Kuzeyliler, bu üçlü besin kombini yüz yılı aşkın bir süredir hastalıklardan korunmak için tüketiyor. Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Mucizevi faydalarını herkes unuttu: Kuru öksürüğü bıçak gibi keser

KARABİBER, TUZ VE LİMON KARIŞIMININ FAYDALARI

SOĞUK ALGINLIĞI VE GRİP Limon, soğuk algınlığı veya grip için harika bir besin. Büyük bir bardak kaynamış suya yarım limonun suyunu ve kabuğunu koyun. On dakika bekletin sonrasında limon kabuğu içinden çıkarın. Bu karışımdan günde 3 bardak için 2 gün içinde hızlı bir iyileşme gösterebilirsiniz.

MİDE BULANTISI Limon mide bulantısını durdururken, karabiber ise yatıştırmaya yarıyor. Bu nedenle büyük bir bardak ılık suya bir yemek kaşığı limon suyu ve bir çay kaşığı biberi karıştırıp küçük yudumlarla yavaş yavaş için.

KİLO KAYBI Limon, karabiber ve tuz üçlüsünün en iyi geldiği bir diğer şey ise kilo vermeye yardımcı olmak. Bir bardak suya 1/4 çay kaşığı öğütülmüş karabiber, 2 yemek kaşığı limon suyu ve bir yemek kaşığı bal. Bunu her sabah aç karnına içtiğinizde kilo verme hızınız artacaktır.

AFTLAR Aftlar özellikle ateşli hastalıklar sonrasında ortaya çıkarak yemek yemeyi eziyet haline getiriyorlar. Bunu iyileştirmenin en iyi yolu ise bir yemek kaşığı himalaya tuzunu bir bardak ılık suya koyun ve karıştırın. Ağzınızı günde üç kez bununla çalkaladığınızda aftlardan eser kalmayacaktır.