HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Mucizevi faydalarını herkes unuttu: Kuru öksürüğü bıçak gibi keser

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Mucizevi faydalarını herkes unuttu: Kuru öksürüğü bıçak gibi keser

27.09.2022 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde neredeyse her yemeğin içine konulan, “Baharatların Kralı” olarak adlandırılan mükemmel baharat, lezzeti ve faydaları nedeniyle çok sevilir. Neredeyse yemek yapılan her yerde bulunan bu mükemmel baharat, binlerce yıl önce ilk kez keşfedildiğinde ilaç olarak kullanılıyordu. Vitamin ve mineral zengini olan baharat, antibakteriyel ve antienflamatuar özellikleri nedeniyle hastalıklara karşı koruyucudur.

Karabiber hem baharat hem de sindirim sorunları için bitkisel bir çare olarak uzun bir geçmişe sahiptir. Kolesterolü düşürmeye yardımcı olur, kanser hücresinin büyümesini engeller ve vücudunuzun besinleri emmesine yardımcı olabilir.

Karabiber, dünya çapında sevilen ve göz alıcı bir geçmişe sahiptir. Hindistan'ın Malabar Sahili'ne özgü karabiber bitkisinin (Piper nigrum) biber meyvesinden gelir. Hindistan'daki insanlar en az MÖ 2000'den beri yiyecekleri tatlandırmak için karabiber kullandılar. Bununla birlikte, tarihsel araştırmalar, insanların biberi bir mutfak baharatı yerine tıbbi amaçlar için kullandığı öne sürülüyor.

MİDE RAHATSIZLIKLARI İÇİN

OpenLoop'ta baş sağlık görevlisi olan Dr. Laura Purdy'ye göre, bazı kanıtlar Yunanlıların MÖ 4. yüzyılda mide rahatsızlıklarını ve diğer rahatsızlıkları yatıştırmak için karabiber kullandığını gösteriyor.

Purdy, karabiberin Ayurveda tıbbında Ayurveda uygulayıcılarının gastrointestinal rahatsızlıkları tedavi etmek için kullandığı bir bileşen olarak da bir geçmişi olduğunu söylüyor.

KARABİBERİN FAYDALARI

Muhtemelen biberi ecza dolabınızda değil, mutfak baharatlığınızda saklarsınız ama bu baharat sağlığınıza iyi gelebilir. Karabiberin birbirinden sağlık faydaları bulunuyor. Antioksidan özelliğine sahiptir.
Enflamasyonu azaltmaya yardımcı olabilir.
Bazı kanıtlar karabiberin Alzheimer hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıklara karşı bir miktar koruma sağlayabileceğini öne sürüyor.
Kan şekerini düzenlemeye yardımcı olabilir.
Kötü kolesterolü düşürebilir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
karabiber

En Çok Okunan Haberler

Bu rakamı duyan heyecanlandı: 23 bin TL...

Bu rakamı duyan heyecanlandı: 23 bin TL...

5 TL indirim iddiası sonrası gerçek ortaya çıktı

5 TL indirim iddiası sonrası gerçek ortaya çıktı

Polisi şehit eden terörist hakkındaki rapor olay oldu! CHP...

Polisi şehit eden terörist hakkındaki rapor olay oldu! CHP...

CHP raporu olay oldu! İmzası bulunan Özgür Özel'den açıklama

CHP raporu olay oldu! İmzası bulunan Özgür Özel'den açıklama

Ardahan'da 5.3 şiddetinde deprem! Birçok ilde hissedildi

Ardahan'da 5.3 şiddetinde deprem! Birçok ilde hissedildi

Hain saldırıdan dakikalar önce çöpe atmışlar

Hain saldırıdan dakikalar önce çöpe atmışlar

İlginizi Çekebilir

Metrelerce arkasından koştu! Yakalayınca öldüresiye dövdü

Metrelerce arkasından koştu! Yakalayınca öldüresiye dövdü

Arayıp da bulamadığınız ödem atıcı çay tarifi

Arayıp da bulamadığınız ödem atıcı çay tarifi

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

İşte teknoloji milyarderlerinin gizli kaçış planı!

İşte teknoloji milyarderlerinin gizli kaçış planı!

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.