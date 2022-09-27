Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Mucizevi faydalarını herkes unuttu: Kuru öksürüğü bıçak gibi keser

Karabiber hem baharat hem de sindirim sorunları için bitkisel bir çare olarak uzun bir geçmişe sahiptir. Kolesterolü düşürmeye yardımcı olur, kanser hücresinin büyümesini engeller ve vücudunuzun besinleri emmesine yardımcı olabilir.

Karabiber, dünya çapında sevilen ve göz alıcı bir geçmişe sahiptir. Hindistan'ın Malabar Sahili'ne özgü karabiber bitkisinin (Piper nigrum) biber meyvesinden gelir. Hindistan'daki insanlar en az MÖ 2000'den beri yiyecekleri tatlandırmak için karabiber kullandılar. Bununla birlikte, tarihsel araştırmalar, insanların biberi bir mutfak baharatı yerine tıbbi amaçlar için kullandığı öne sürülüyor.

MİDE RAHATSIZLIKLARI İÇİN

OpenLoop'ta baş sağlık görevlisi olan Dr. Laura Purdy'ye göre, bazı kanıtlar Yunanlıların MÖ 4. yüzyılda mide rahatsızlıklarını ve diğer rahatsızlıkları yatıştırmak için karabiber kullandığını gösteriyor.

Purdy, karabiberin Ayurveda tıbbında Ayurveda uygulayıcılarının gastrointestinal rahatsızlıkları tedavi etmek için kullandığı bir bileşen olarak da bir geçmişi olduğunu söylüyor.