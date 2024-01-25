'Balık kalmayacak! Ne hamsi, ne istavrit...' Şimdi de Marmara'nın kabusu oldu! Tenekeyi bile ısırıp koparıyor, gördüğü her canlıyı yiyip tüketiyor

Zehirli balon balığı, denizlerin kabusu olmaya devam ediyor. Dünyanın en zehirli balıklarından olduğu sık sık vurgulanan, bu nedenle kesinlikle yenmemesi gerektiği yönünde uyarılan zehirli balon balıkları, Akdeniz kıyılarında son yıllarda çok sık görülüyor. Ancak istilacı tür, şimdi de Marmara'yı tehdit etmeye başladı. Uzmanlar; önlem alınmadığı takdirde zaten az olan hamsi, istavrit gibi balıkların neslinin tükenme noktasına gelebileceğini söyledi.