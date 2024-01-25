'Balık kalmayacak! Ne hamsi, ne istavrit...' Şimdi de Marmara'nın kabusu oldu! Tenekeyi bile ısırıp koparıyor, gördüğü her canlıyı yiyip tüketiyor

Zehirli balon balığı, denizlerin kabusu olmaya devam ediyor. Dünyanın en zehirli balıklarından olduğu sık sık vurgulanan, bu nedenle kesinlikle yenmemesi gerektiği yönünde uyarılan zehirli balon balıkları, Akdeniz kıyılarında son yıllarda çok sık görülüyor. Ancak istilacı tür, şimdi de Marmara'yı tehdit etmeye başladı. Uzmanlar; önlem alınmadığı takdirde zaten az olan hamsi, istavrit gibi balıkların neslinin tükenme noktasına gelebileceğini söyledi.
NTV'de yer alan habere göre; deniz ve su biyoloğu Dr. Erol Kesici "Biz bu türlerle mücadele etmek zorundayız. Yoksa balıklar kalmayacak, ne hamsi kalacak, ne istavrit kalacak" şeklinde uyarıda bulundu.
Tenekeyi bile ısırıp koparıyor, gördüğü her canlıyı yiyip tüketiyor.
Son yıllarda Akdeniz kıyılarında doğal yaşamın kabusu haline gelen istilacı balon balığı, Marmara'yı da tehdit etmeye başladı.
Dr. Kesici, "Marmara'daki aklımıza gelen bütün balıkların hepsi tehlike altında" ifadelerini kullandı.
Uzmanlara göre balon balığı ve diğer istilacı türlerin Marmara'da da görülmeye başlamasının nedeni küresel ısınmayla deniz suyunun soğumaması ve vahşi balıkçılık.