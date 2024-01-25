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    4. 'Balık kalmayacak! Ne hamsi, ne istavrit...' Şimdi de Marmara'nın kabusu oldu! Tenekeyi bile ısırıp koparıyor, gördüğü her canlıyı yiyip tüketiyor

    'Balık kalmayacak! Ne hamsi, ne istavrit...' Şimdi de Marmara'nın kabusu oldu! Tenekeyi bile ısırıp koparıyor, gördüğü her canlıyı yiyip tüketiyor

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    25.01.2024 11:38 | Son Güncelleme:
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    Balon balığı tehdidi, geçtiğimiz haftalarda balon balığı yiyen bir ailenin zehirlenip hastanelik olmasıyla yeniden Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Akdeniz'de sık görülen istilacı tür, bu kez de Marmara'yı tehdit etmeye başladı. Balon balığı kabusu sürerken uzmanlar bunlarla mücadele etmek zorunda olduğumuzu vurguladı. Tenekeyi bile ısırıp koparan, gördüğü her canlıyı yiyip tüketen balon balıklarının Marmara'daki tüm balıkları tehlikede bıraktığı belirtilirken "Balık kalmayacak" uyarısı geldi.

    Zehirli balon balığı, denizlerin kabusu olmaya devam ediyor. Dünyanın en zehirli balıklarından olduğu sık sık vurgulanan, bu nedenle kesinlikle yenmemesi gerektiği yönünde uyarılan zehirli balon balıkları, Akdeniz kıyılarında son yıllarda çok sık görülüyor. Ancak istilacı tür, şimdi de Marmara'yı tehdit etmeye başladı. Uzmanlar; önlem alınmadığı takdirde zaten az olan hamsi, istavrit gibi balıkların neslinin tükenme noktasına gelebileceğini söyledi.

    BALON BALIĞI KABUSU BU KEZ DE MARMARA'DA

    NTV'de yer alan habere göre; deniz ve su biyoloğu Dr. Erol Kesici "Biz bu türlerle mücadele etmek zorundayız. Yoksa balıklar kalmayacak, ne hamsi kalacak, ne istavrit kalacak" şeklinde uyarıda bulundu.

    Tenekeyi bile ısırıp koparıyor, gördüğü her canlıyı yiyip tüketiyor.

    Son yıllarda Akdeniz kıyılarında doğal yaşamın kabusu haline gelen istilacı balon balığı, Marmara'yı da tehdit etmeye başladı.

    "MARMARA'DAKİ BÜTÜN BALIKLAR TEHLİKE ALTINDA"

    "MARMARA'DAKİ BÜTÜN BALIKLAR TEHLİKE ALTINDA"

    Dr. Kesici, "Marmara'daki aklımıza gelen bütün balıkların hepsi tehlike altında" ifadelerini kullandı.

    Uzmanlara göre balon balığı ve diğer istilacı türlerin Marmara'da da görülmeye başlamasının nedeni küresel ısınmayla deniz suyunun soğumaması ve vahşi balıkçılık.

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