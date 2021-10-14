HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Baraj çekildi, sulara gömülen köy 12 yıl sonra ortaya çıktı

Baraj çekildi, sulara gömülen köy 12 yıl sonra ortaya çıktı

14.10.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ın Hafik ilçesinde bulunan Pusat-Özen Barajı'nda suların çekilmesiyle 12 yıl önce sulan altında kalan köy gün yüzüne çıktı.

Küresel ısınma ve kuraklık nedeniyle suyu azalan barajlara bir yenisi daha eklendi. Sivas'ta bulunan Pusat-Özen Barajı'nda sular çekilince, yıllardır su altında kalan köy gün yüzüne çıktı. Vatandaşlar kayıp köyün, daha önce hiç bu kadar ortaya çıkmadığını ifade etti.

SULAR ALTINDAKİ KÖY, 12 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI

Sivas'ın Hafik ilçesine uzaklığı 20 kilometre olan Pusat-Özen Barajı adeta alarm veriyor.
Baraj 2009 yılında su tutmaya başlayınca taşınan eski Pusat köyü sular altında kaldı. Kuraklık, yetersiz yağış ve bilinçsiz sulama ile birlikte barajın suyu önemli oranda çekildi.
Tamamen dolu olduğu zamanlarda sadece minarenin alem kısmı gözüken barajda şimdilerde sular altında kalan eski köyün yüzde 70’i gün yüzüne çıktı.
Yaklaşık 2 yıl önce çekilen görüntüler ile yeni çekilen görüntüler kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.

"DAHA ÖNCE HİÇ BU KADAR ÇIKMAMIŞTI"

"DAHA ÖNCE HİÇ BU KADAR ÇIKMAMIŞTI"
Sivas’ta yaşayan Nazım Corut, sular altında kalan köyün daha önce hiç bu kadar gün yüzüne çıkmadığını söyleyerek şu bilgileri verdi: Barajın su tuttuğu dönemlerde ben dernek başkanıydım. Kış mevsimi geçtikten sonra köyü yukarıya taşıdık. 2009 yılında baraj su tuttu zaten. O sene gözüken çizgiye kadar doluydu. Tahmin ediyorum kalan su yüzde 25-30 arasında.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
küresel ısınma Sivas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Yapıştır, yapıştır" diye bağırarak sinkaflı küfür etti

"Yapıştır, yapıştır" diye bağırarak sinkaflı küfür etti

Ücreti duyan soluğu yanında alıyor! Çevre illerden de geliyorlar

Ücreti duyan soluğu yanında alıyor! Çevre illerden de geliyorlar

Dolar durdurulamıyor! Artış devam ediyor

Dolar durdurulamıyor! Artış devam ediyor

Estetikten sonra görenler tanıyamadı

Estetikten sonra görenler tanıyamadı

Merkez Bankası'nda 3 isim görevden alındı

Merkez Bankası'nda 3 isim görevden alındı

Ümit Özdağ: 3 gün önce suikast bilgisi aldım

Ümit Özdağ: 3 gün önce suikast bilgisi aldım

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Pervin Buldan'dan Tamer Karadağlı'ya 'Nihal Yalçın' tepkisi

Pervin Buldan'dan Tamer Karadağlı'ya 'Nihal Yalçın' tepkisi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bayıltan ceza! Duyunca fenalık geçirdi

Bayıltan ceza! Duyunca fenalık geçirdi

Otomobile silahlı saldırı! Baba öldü, oğlu ağır yaralı

Otomobile silahlı saldırı! Baba öldü, oğlu ağır yaralı

Hayatının şokunu yaşadı! Satın aldığı aracın motoru kusurlu çıktı

Hayatının şokunu yaşadı! Satın aldığı aracın motoru kusurlu çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.