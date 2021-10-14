Baraj çekildi, sulara gömülen köy 12 yıl sonra ortaya çıktı

Küresel ısınma ve kuraklık nedeniyle suyu azalan barajlara bir yenisi daha eklendi. Sivas'ta bulunan Pusat-Özen Barajı'nda sular çekilince, yıllardır su altında kalan köy gün yüzüne çıktı. Vatandaşlar kayıp köyün, daha önce hiç bu kadar ortaya çıkmadığını ifade etti.

Baraj 2009 yılında su tutmaya başlayınca taşınan eski Pusat köyü sular altında kaldı. Kuraklık, yetersiz yağış ve bilinçsiz sulama ile birlikte barajın suyu önemli oranda çekildi.

Tamamen dolu olduğu zamanlarda sadece minarenin alem kısmı gözüken barajda şimdilerde sular altında kalan eski köyün yüzde 70’i gün yüzüne çıktı.

"DAHA ÖNCE HİÇ BU KADAR ÇIKMAMIŞTI"

Sivas’ta yaşayan Nazım Corut, sular altında kalan köyün daha önce hiç bu kadar gün yüzüne çıkmadığını söyleyerek şu bilgileri verdi: Barajın su tuttuğu dönemlerde ben dernek başkanıydım. Kış mevsimi geçtikten sonra köyü yukarıya taşıdık. 2009 yılında baraj su tuttu zaten. O sene gözüken çizgiye kadar doluydu. Tahmin ediyorum kalan su yüzde 25-30 arasında.