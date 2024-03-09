Bartın'da can pazarı! 1 ölü, 2'si ağır 27 yaralı... Yol ulaşıma kapandı

Feci kaza Bartın'da meydana geldi. Kurtköy köyü mevkiinde N.G. (67) idaresindeki işçileri taşıyan minibüs ile aynı yönde giden E.A. (50) yönetimindeki işçi servisi çarpıştı. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

