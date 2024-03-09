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  4. Bartın'da can pazarı! 1 ölü, 2'si ağır 27 yaralı... Yol ulaşıma kapandı

Bartın'da can pazarı! 1 ölü, 2'si ağır 27 yaralı... Yol ulaşıma kapandı

09.03.2024 10:06
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Bartın'da iki işçi servisinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Adeta can pazarının yaşandığı kazada yaralanan 2'si ağır 27 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazadan sonra yolun ulaşıma kapandığı öğrenildi.

Feci kaza Bartın'da meydana geldi. Kurtköy köyü mevkiinde N.G. (67) idaresindeki işçileri taşıyan minibüs ile aynı yönde giden E.A. (50) yönetimindeki işçi servisi çarpıştı. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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BARTIN'DA İŞÇİ SERVİSLERİNİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 27 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle işçi servisleri devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, sürücü N.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 2'si ağır 27 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu da kaza yerine gelerek ilgililerden bilgi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bartın
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