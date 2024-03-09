Bartın'da can pazarı! 1 ölü, 2'si ağır 27 yaralı... Yol ulaşıma kapandı

Feci kaza Bartın'da meydana geldi. Kurtköy köyü mevkiinde N.G. (67) idaresindeki işçileri taşıyan minibüs ile aynı yönde giden E.A. (50) yönetimindeki işçi servisi çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle işçi servisleri devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, sürücü N.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan 2'si ağır 27 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu da kaza yerine gelerek ilgililerden bilgi aldı.