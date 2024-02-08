Başak Demirtaş çekildi, gözler DEM'e çevrildi! İşte aday olma ihtimali yüksek 3 isim: Selahattin Demirtaş'la istişare edildi

Seçimlere iki aydan az bir süre kala aday tartışmalarında flu yerler netleşmeye başladı. Başak Demirtaş'ın İstanbul'dan aday olma ihtimali halinde ortaya çıkacak senaryo günlerdir tartışılıyordu. Başak Demirtaş İstanbul için kararını verdi ve dün yaptığı yazılı açıklamayla aday olmadığını ilan etti. Peki DEM Parti kimi aday gösterecek?

