Başak Demirtaş çekildi, gözler DEM'e çevrildi! İşte aday olma ihtimali yüksek 3 isim: Selahattin Demirtaş'la istişare edildi

Seçimlere iki aydan az bir süre kala aday tartışmalarında flu yerler netleşmeye başladı. Başak Demirtaş'ın İstanbul'dan aday olma ihtimali halinde ortaya çıkacak senaryo günlerdir tartışılıyordu. Başak Demirtaş İstanbul için kararını verdi ve dün yaptığı yazılı açıklamayla aday olmadığını ilan etti. Peki DEM Parti kimi aday gösterecek?
İstanbul'da heyecan dolu geçmesi beklenen seçim yarışı gün gün kızışıyor. 2019'da iki seçim sonucunda göreve gelen Ekrem İmamoğlu CHP'den yeniden aday.
Cumhur İttifakı İmamoğlu'nun karşısına eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u çıkardı.
2023 seçimlerinde alınan mağlubiyetin ardından 'müstakillik' vurgusu yapan İYİ Parti'de 2019 seçimlerinin önemli ismi Buğra Kavuncu'yu sahaya sürdü.
Zafer Partisi yarışa eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Azmi Karamahmutoğlu'nu aday gösterdi. Bir aday da Yeniden Refah Partisi'den gelecek.
AK Parti'yle anlaşamayan ve aday göstereceğini ilan eden YRP'nin adayı önümüzdeki günlerde açıklanacak.