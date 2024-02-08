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  4. Başak Demirtaş çekildi, gözler DEM'e çevrildi! İşte aday olma ihtimali yüksek 3 isim: Selahattin Demirtaş'la istişare edildi

Başak Demirtaş çekildi, gözler DEM'e çevrildi! İşte aday olma ihtimali yüksek 3 isim: Selahattin Demirtaş'la istişare edildi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
08.02.2024 10:58 | Son Güncelleme:
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Yerel seçimlerin en çok konuşulan kenti İstanbul'da, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın aday olmayacağını açıklaması yeni bir süreci başlattı. Demirtaş aday olmayacak ancak DEM Parti aday çıkacak.Önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen adaylarla ilgili son kulis bilgisini gazeteci İsmail Saymaz kaleme aldı. İşte İstanbul için konuşulan 3 isim...

Seçimlere iki aydan az bir süre kala aday tartışmalarında flu yerler netleşmeye başladı. Başak Demirtaş'ın İstanbul'dan aday olma ihtimali halinde ortaya çıkacak senaryo günlerdir tartışılıyordu. Başak Demirtaş İstanbul için kararını verdi ve dün yaptığı yazılı açıklamayla aday olmadığını ilan etti. Peki DEM Parti kimi aday gösterecek?

Keşfet

İstanbul'da heyecan dolu geçmesi beklenen seçim yarışı gün gün kızışıyor. 2019'da iki seçim sonucunda göreve gelen Ekrem İmamoğlu CHP'den yeniden aday.

Cumhur İttifakı İmamoğlu'nun karşısına eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u çıkardı.

2023 seçimlerinde alınan mağlubiyetin ardından 'müstakillik' vurgusu yapan İYİ Parti'de 2019 seçimlerinin önemli ismi Buğra Kavuncu'yu sahaya sürdü.

Zafer Partisi yarışa eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Azmi Karamahmutoğlu'nu aday gösterdi. Bir aday da Yeniden Refah Partisi'den gelecek.

AK Parti'yle anlaşamayan ve aday göstereceğini ilan eden YRP'nin adayı önümüzdeki günlerde açıklanacak. 

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Selahattin Demirtaş DEM Parti
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