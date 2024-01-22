Başınız mı ağrıyor? Sadece fotoğrafına bakmanız yeterli! İlginç araştırmayla keşfettiler 'Ağrı kesici olarak kullanılabilir'

Baş ağrısı bazen çekilmez bir hal alabiliyor. Eğer arkasında yatan neden olan ciddi bir rahatsızlık bulunmuyorsa ve yorgunluk, uykusuzluk ya da stres gibi faktörlere bağlı olarak gelip geçici şekilde geliştiyse herkes kendince farklı yöntemler uyguluyor. Bazıları temiz hava almak, müzik dinlemek, sessizliğe kaçmak ya da gözlerini dinlendirmek gibi yöntemlere başvururken son olarak bilim insanları tuhaf bir yöntem keşfetti. Araştırmaya göre, sadece köri resmine bakmak bile ağrı ve sızıları yenmenize yardımcı olabilir.