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    4. Başınız mı ağrıyor? Sadece fotoğrafına bakmanız yeterli! İlginç araştırmayla keşfettiler 'Ağrı kesici olarak kullanılabilir'

    Başınız mı ağrıyor? Sadece fotoğrafına bakmanız yeterli! İlginç araştırmayla keşfettiler 'Ağrı kesici olarak kullanılabilir'

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    22.01.2024 16:32 | Son Güncelleme:
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    Baş ağrısı bazen pek çoğumuz için çekilmez bir sorun oluyor. Arkasında yatan ciddi bir rahatsızlığa bağlı değil de yorgunluk, stres veya uykusuzluğa bağlı olarak gelişen baş ağrısı için bazıları ağrı kesici almayı tercih etmiyor. Peki, bunu sadece bir yiyeceğin fotoğrafına bakıp geçirebileceğinizi söylesek? Bunu biz değil, Çinli bilim insanları söylüyor. Chongqing Normal University'den araştırmacılar, sadece köri fotoğrafına bakmanın bile ağrı ve sızıları yenmeye yardımcı olabileceğini keşfetti.

    Baş ağrısı bazen çekilmez bir hal alabiliyor. Eğer arkasında yatan neden olan ciddi bir rahatsızlık bulunmuyorsa ve yorgunluk, uykusuzluk ya da stres gibi faktörlere bağlı olarak gelip geçici şekilde geliştiyse herkes kendince farklı yöntemler uyguluyor. Bazıları temiz hava almak, müzik dinlemek, sessizliğe kaçmak ya da gözlerini dinlendirmek gibi yöntemlere başvururken son olarak bilim insanları tuhaf bir yöntem keşfetti. Araştırmaya göre, sadece köri resmine bakmak bile ağrı ve sızıları yenmenize yardımcı olabilir.

    BİLİM İNSANLARI AĞRI KESİCİ GİBİ DAVRANAN TUHAF BİR YÖNTEM BULDU

    Dailymail'de yer alan habere göre; Çinli bilim insanları 27 gönüllüye baharatlı köri veya erişte resimlerinin yanı sıra meyve gibi daha hafif seçeneklere de baktırdı. Katılımcılara resimlere bakarken küçük bir elektrik şoku verildi. Uzmanlar daha sonra ne kadar acı hissettiklerini sorguladı.

    Sonuçlar, daha baharatlı yiyeceklere baktıklarında rahatsızlıklarının hafiflediğini gösterdi. Bu, her iki senaryoda da aynı güçte elektrik çarpmasına rağmen gerçekleşti.

    Chongqing Normal Üniversitesi'nden araştırmacılar, 'ağrı yönetimi için potansiyel çözümleri' tartışırken baharatlı yiyecek ipuçlarını araştırdı. Ekip, başlangıçta umut verici işaretler göstermesine rağmen, aynı teorinin kronik ağrı için işe yarayıp yaramayacağını görmek için daha fazla denemeye ihtiyaç olduğunu söyledi.

    Akademisyenler, kadınların 'erkeklere kıyasla genellikle daha düşük bir ağrı eşiğine' sahip olmaları nedeniyle tüm kadın katılımcıları çalışmaya aldı. Katılımcıların hepsi sağlıklı olduklarını ve baharatlı yiyeceklerden hoşlanmadıklarını belirtmişler.

    Sol elleri elektrotlara bağlandı ve bu elektrotlar 50 ms boyunca önce düşük sonra yüksek yoğunlukta elektro şok yaptı. Bu sırada, her biri 30 saniye boyunca gösterilen 40 yiyecek resmi gösterildi.

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    köri baş ağrısı ağrı kesici baharat Göz
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