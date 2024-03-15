Başlangıçta hiç belirti vermiyor, sinsi ilerliyor! Uzman isimden kör eden hastalıkla ilgili uyarı

Glokomun dünyada körlük nedenleri arasında 2. sırada yer aldığını belirten Uzm. Dr. Mesut Özdemir, “Dünya üzerinde yaklaşık 80 milyon glokom hastası bulunmaktadır. Glokom, çoğunlukla artan göz içi basıncının görme sinirine hasar vermesi sonucu ortaya çıkan bir göz hastalığıdır. 40 yaşından sonra görülme sıklığı giderek artmaktadır ancak doğumda, çocukluk ve gençlik döneminde de görülebilmektedir” dedi.
Göz içi basıncının görme kaybına yol açtığını ifade eden Uzm. Dr. Özdemir, “Görme siniri, görme duyusu esnasında göze korneadan (göz önündeki saydam tabaka) giren ışığın retina tabakası (göz arkasında bulunan ağ tabaka) tarafından algılanması sonrası beyne iletilmesinde görevlidir.
Göz içinde normalde de bulunan göz içi sıvısının (aköz humör) üretiminde artış olursa veya göz dışına akışı engellenirse göz içi basınç yükselir.
Bu yüksek göz içi basıncı, görme siniri üzerinde baskı oluşturarak sinir liflerine hasar verebilir ve zamanla görme kaybına yol açabilir.
Glokom büyük oranda ağrısız, sinsi bir şekilde ilerler ve başlangıçta belirti vermez. Ancak ilerleyen dönemlerde, görme alanında daralma, bulanık görme, göz ağrısı, baş ağrısı gibi belirtiler ortaya çıkabilir.
Bu sebeple glokomun erken dönemde teşhisi çok önemlidir.