Başlangıçta hiç belirti vermiyor, sinsi ilerliyor! Uzman isimden kör eden hastalıkla ilgili uyarı

Glokomun dünyada körlük nedenleri arasında 2. sırada yer aldığını belirten Uzm. Dr. Mesut Özdemir, “Dünya üzerinde yaklaşık 80 milyon glokom hastası bulunmaktadır. Glokom, çoğunlukla artan göz içi basıncının görme sinirine hasar vermesi sonucu ortaya çıkan bir göz hastalığıdır. 40 yaşından sonra görülme sıklığı giderek artmaktadır ancak doğumda, çocukluk ve gençlik döneminde de görülebilmektedir” dedi.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

