Bayram harçlığı kuyruğu! Duyan evinin önüne geldi... Yaklaşık 400 çocuk!

Adana’nın Kozan ilçesindeki Türkeli Mahallesi’nde Ali Baysal ve eşi Zeycan Baysal evinin bahçesine toplanan onlarca çocuk ile Ramazan Bayramının coşkusunu yaşadı. 2006 yılından buyana her yıl geleneksel hane getirdikleri bayramlaşmayı sürdüren aile mahallede yaklaşık 400 çocuk ile bayramlaşıp onlara bayram harçlığı verdi. Bu nedenle evin önünde çocuklar uzun kuyruk oluşturdu.
Çocuklar ise bayram harçlıklarının bu yıl yükseldiği için mutlu olduğunu söyledi.
Çocuklardan Ahsen Aktaş, önce evde ailesiyle bayramlaştığını, şimdi ise komşuları ile eski günlerdeki gibi bayramlaşmaya katıldıklarını kaydetti.
Mahallede yüzlerce çocuğun yüzünü güldüren Ali Baysal, mahallede her bayram geleneksel bayramlaşma düzenlediklerini kaydetti.
“2006 yılından bu yana mahallede çocukların yüzünü güldürmek bu geleneği yaşatmak için hem çocuklarımız ile bayramlaşıyoruz hem de harçlık veriyoruz.
Onların yüzü gülünce bizlerinde yüzü gülüyor.