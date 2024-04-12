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Bayram harçlığı kuyruğu! Duyan evinin önüne geldi... Yaklaşık 400 çocuk!

12.04.2024 09:43
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Adana’nın Kozan ilçesinde bir kişinin çocuklara bayram harçlığı dağıtacağını duyurması üzerine evinin önünde uzun kuyruk oluştu. Yaklaşık 400 çocuk, bayram harçlığı alabilmek için Baysal çiftinin evine gelirken; her bayram çocuklarla bir araya geldiklerini kaydeden Baysal çifti, "Çocukların yüzündeki gülümseme bizleri de çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Adana’nın Kozan ilçesindeki Türkeli Mahallesi’nde Ali Baysal ve eşi Zeycan Baysal evinin bahçesine toplanan onlarca çocuk ile Ramazan Bayramının coşkusunu yaşadı. 2006 yılından buyana her yıl geleneksel hane getirdikleri bayramlaşmayı sürdüren aile mahallede yaklaşık 400 çocuk ile bayramlaşıp onlara bayram harçlığı verdi. Bu nedenle evin önünde çocuklar uzun kuyruk oluşturdu.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Çocuklar ise bayram harçlıklarının bu yıl yükseldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Çocuklardan Ahsen Aktaş, önce evde ailesiyle bayramlaştığını, şimdi ise komşuları ile eski günlerdeki gibi bayramlaşmaya katıldıklarını kaydetti.

Mahallede yüzlerce çocuğun yüzünü güldüren Ali Baysal, mahallede her bayram geleneksel bayramlaşma düzenlediklerini kaydetti.

Ali Baysal, şöyle konuştu;

Ali Baysal, şöyle konuştu;

“2006 yılından bu yana mahallede çocukların yüzünü güldürmek bu geleneği yaşatmak için hem çocuklarımız ile bayramlaşıyoruz hem de harçlık veriyoruz.

Onların yüzü gülünce bizlerinde yüzü gülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Adana bayram harçlığı
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