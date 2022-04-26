BAYRAM İKRAMİYESİ yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 2022 Maaş ödeme günlerine göre bayram ikramiyesi tarihi!

Bayram ikramiyesi yattı mı? sorusunun yanıtı ve maaş ödeme günleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? sorusunun yanıtına ve maaş ödeme günlerine göre bayram ikramiyesi tarihine haberimizden ulaşabilirsiniz...
BAYRAM İKRAMİYESİ YATTI MI?
Bayram ikramiyesi, vatandaşın gündeminde yer alan konulardan biri.
Kurban ve Ramazan bayramlarında emeklilere verilen ikramiyelere 200 lira zam yapılmıştı. Emekli bayram ikramiyesi, bu sene de aynı ücretle sahiplerinin hesabına yatacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya ilişkin açıklamada bulundu. Emeklilere bayram ikramiyesi 28-29 Nisan'da hesaplara yatırılacak.
BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Emekli bayram ikramiyesi yarından itibaren emeklilerin hesaplarına yatırılacak.
4/A'lı işçi emeklileri için maaş ödeme günleri 17 ve 21 Nisan tarihleri arasında olanların ikramiyeleri yarın, maaş ödemesi 22 ve 26 Nisan olanların ikramiye ödemeleri ise perşembe günü yapılacak.
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