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Bayram tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı ne zaman?

04.07.2021 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temmuz ayına gelinmesiyle vatandaşların en çok merak ettiği sorular arasında bayram tatilinin ne zaman olacağı yer alıyor. "Bayram tatili kaç gün olacak?" , "Kurban Bayramı ne zaman?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. Kurban Bayramı 20 Temmuz'da idrak edecek. Gözler Kabine Toplantısı'nda olacak. İşte ayrıntılar...

Vatandaşlar "Bayram tatili kaç gün olacak?" , "Kurban Bayramı ne zaman?" sorularının yanıtını araştırıyor. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı 20 Temmuz'da idrak edecek. Konunun detayları haberimizde yer almaktadır. İşte ayrıntılar...

Bayram tatili kaç gün?

Bayram tatilinin kaç gün olacağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nda kararlaştırılması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine Toplantısı'nın yarın (5 Temmuz) gerçekleşeceği öğrenildi. Toplantıda alışama süreci, vaka sayıları, turizm ve bayrama ilişkin konuların ele alınması bekleniyor.
Kabine Toplantısı en son 21 Haziran'da gerçekleşmişti. Toplantının ardından temmuz ayına ilişkin alınan kararlar açıklanmıştı.
Bu açıklamalar ile temmuz ayında sokağa çıkma kısıtlamaların kalktığı, faaliyetine ara vermek zorunda kalan işletmelerin ise çalışmaya devam edeceği aktarılmıştı.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
19 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi, 20 Temmuz ise Kurban Bayramı'nın birinci günü olacak. 23 Temmuz'da ise Kurban Bayramı sona erecek.
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Kabine Toplantısı

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