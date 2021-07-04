Vatandaşlar "Bayram tatili kaç gün olacak?" , "Kurban Bayramı ne zaman?" sorularının yanıtını araştırıyor. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı 20 Temmuz'da idrak edecek. Konunun detayları haberimizde yer almaktadır. İşte ayrıntılar...