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Bekçi alımı başvurusu ne zaman? İşte 2021 bekçi alımı başvuru şartları

11.10.2021 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bekçi alımı süreci Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülüyor. Bekçi maaşları eğitim düzeyine göre farklılık gösteriyor. İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL maaş alıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise veya dengi okul mezunu olmak bekçi olmak için gereken şartlar arasında yer alıyor.

Bekçi olmak isteyen adayların gözleri, 2021 başvuru ekranına çevrildi. Bekçi olmak için başvuruda bulunacak adayların, başvurularını e-Devlet üzerinden yapacağı belirtildi. En az 167 cm boyunda olmak, beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak bekçi olmak için gerekli şartlar arasında yer alıyor.

BEKÇİ ALIMI 2021 BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Bekçi alımı 2021 başvuru ekranı henüz açılmadı. Konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Başvuruların e-Devlet üzerinden alınacağı belirtildi.

BEKÇİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

BEKÇİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, * En az lise veya dengi okul mezunu olmak, * En az 167 cm boyunda olmak,
* Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak, * 31 yaşından gün almamış olmak, * Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
* Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, * Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?
- İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL - Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL - Üniversite mezunu bekçi 5.421,4155 TL maaş alacak.
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e-devlet bekçi

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