'Beni yeni bir kanepe almaktan kurtardı' Buzdolabı, mutfak dolabı ve tezgahtan sonra... Evini yenilemek isteyenler şimdi de koltuklarını boyuyor! O detaya dikkat

Ev yenilemek oldukça masraflı bir süreç. Özellikle evin pek çok mobilyasını değiştirmeye kalktığınızda karşınıza çok yüksek maliyetler çıkabiliyor. Bu nedenle, son dönemde trend olması nedeniyle pek çok kişi buzdolabı, konsol, televizyon ünitesi, mutfak dolabı ve tezgah gibi parçaları evde boyama yöntemine başvuruyor. Herkes iyi sonuçlar alamasa da başarılı sonuçlara ulaştığını söyleyenler de var. Son trend ise koltukları boyamak oldu. Ancak uzmanlar, sosyal medyada insanların kanepelerini boyayla yenileme girişiminde bulunduğu o trende karşı uyarıda bulundu.

