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    4. 'Beni yeni bir kanepe almaktan kurtardı' Buzdolabı, mutfak dolabı ve tezgahtan sonra... Evini yenilemek isteyenler şimdi de koltuklarını boyuyor! O detaya dikkat

    'Beni yeni bir kanepe almaktan kurtardı' Buzdolabı, mutfak dolabı ve tezgahtan sonra... Evini yenilemek isteyenler şimdi de koltuklarını boyuyor! O detaya dikkat

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    22.03.2024 12:18
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    Evinde dekoratif anlamda değişikliğe gitmek isteyen, eski eşyalarından sıkılan ve yenilemek isteyen pek çok kişi, bu süreçte ciddi masraflarla karşılaşabiliyor. Bu nedenle de son yıllarda mutfak dolaplarından tezgahlara, ahşap mobilyalardan buzdolabına kadar pek çok eşyayı boyayarak yeni bir ürüne dönüştürme trendi ortaya çıktı. Ancak koltuk boyamayı ilk kez duyuyor olabilirsiniz. Alıştığımız şekilde koltukların kılıfını yeniletmek yerine direkt boyayanlar var. Fakat uzmanlar uyarıyor.

    Ev yenilemek oldukça masraflı bir süreç. Özellikle evin pek çok mobilyasını değiştirmeye kalktığınızda karşınıza çok yüksek maliyetler çıkabiliyor. Bu nedenle, son dönemde trend olması nedeniyle pek çok kişi buzdolabı, konsol, televizyon ünitesi, mutfak dolabı ve tezgah gibi parçaları evde boyama yöntemine başvuruyor. Herkes iyi sonuçlar alamasa da başarılı sonuçlara ulaştığını söyleyenler de var. Son trend ise koltukları boyamak oldu. Ancak uzmanlar, sosyal medyada insanların kanepelerini boyayla yenileme girişiminde bulunduğu o trende karşı uyarıda bulundu.

    ChefGPT

    UZMANLAR KOLTUK BOYAMA TRENDİNE KARŞI UYARIYOR

    Dailymail'de yer alan habere göre; kendin yap projelerine ilgi duyanlar, bu yöntemlerle tasarruf yapmaya çalışırken koltuk boyama videoları ise sosyal medyada hızla popüler hale geldi.

    Birleşik Krallık'taki TikTok kullanıcıları tarafından çekilen videolarda, eşit bir yüzey elde etmek için fırçalama ve zımparalama öncesinde koltuklarına birden fazla boya katmanı sıçrattıkları görülüyor.

    Ancak kanepe yenilemeleri başlangıçta iyi görünse de, uzmanlar çok geçmeden bunların 'kuru, düzensiz ve huysuz' hale geleceği ve insanların 'pahalı bir tuvali' mahvetme riskiyle karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı.

    Essex'te yaşayan 25 yaşındaki Molly Mackinder, kanepesini açık maviden krem rengine dönüştürdüğü boyama işlemini bir videoda paylaştı.

    Molly, kumaşa su püskürtüp karışımı boyamadan önce dört ölçü suyu bir ölçü tebeşirle karıştırdı. Boya üzerinde çalışmak için zımpara süngeriyle üzerinden geçti ve tekrar zımpara kağıdıyla geçmeden önce fazladan katlar ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    dekorasyon koltuk boyama kanepe kendin yap ( dıy)
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