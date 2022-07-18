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"Benzeri görülmemiş" Avrupa felaketi yaşıyor! Yüzlerce kişi hayatını kaybetti, uçuşlar iptal edildi, 135 yılın en yükseği kaydedildi

18.07.2022 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa, yüksek hava sıcaklıkları ve orman yangınları nedeniyle adeta felaketi yaşıyor. Kıtada sıcak hava dalgasının etkisiyle binlerce kişi hayatını kaybetti, meydana gelen orman yangınlarında 100 bin hektardan fazla alan yandı. İngiltere’de sıcaklıkların ilk defa 40 dereceyi geçmesi beklenirken aşırı sıcaklar havalimanı pistinde tahribata yol açtı ve uçuşlar askıya alındı. İrlanda’da 135 yılın en sıcak günü yaşanırken AB yaşananlarla ilgili "Benzeri görülmemiş" değerlendirmesini yaptı.

Avrupa’nın güneyinde binlerce can kaybına ve orman yangınlarına neden olan sıcak hava dalgası etkisini sürdürmeye devam ediyor. Aşırı sıcaklar, İngiltere ve İrlanda da dahil olmak üzere kuzey Avrupa’ya doğru ilerliyor. Avrupa Birliği (AB) yetkilileri ise alarma geçti. Sıcak hava dalgası nedeniyle Portekiz, İspanya ve Fransa gibi Avrupa’nın güneyindeki ülkelerde kırsal alanlarda yüzbinlerce hektarlık ormanlık alan küle döndü. İspanya ve Portekiz’de sıcak hava nedeniyle can kaybı sayısı toplamda bini aştı. İngiltere’de ise kırmızı alarm verilerek, ulusal acil durum uyarısı yayınlandı.

AVRUPA'NIN GÜNEYİ SICAK HAVA DALGASINA TESLİM

İSPANYA'DA 70 BİN HEKTARDAN FAZLA ALAN YANDI

İSPANYA'DA 70 BİN HEKTARDAN FAZLA ALAN YANDI
İspanya, bir haftadan fazladır süren sıcak hava dalgasında 30 farklı noktada çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlar sırasında şu ana kadar 2 bin hektarlık alanın yandığı ve 1’i itfaiyeci olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Resmi verilere göre, İspanya’da bu yıl şimdiye kadar 70 bin hektardan fazla alanın yandığı ve bunun son 10 yılın en büyük rakamı olduğu belirtildi. Yetkililer ayrıca, İspanya’da aşırı sıcaklar nedeniyle toplamda 510’dan fazla ölüm kaydedildiğini söyledi.

PORTEKİZ'DE 659 CAN KAYBI

PORTEKİZ'DE 659 CAN KAYBI
Portekiz’de 47 dereceye ulaşan hava sıcaklıkları ve çıkan orman yangınları nedeniyle binlerce hektarlık ormanlık alan yandı. Doğa ve Ormanları Koruma Enstitüsü’ne göre Portekiz’de bu yıl 39 bin 559 hektar alan yandı. Portekiz hükümeti, aşırı sıcaklar nedeniyle geçen hafta 659 ölüm kaydedildiğini aktarmıştı.

FRANSA'DA 14 BİNDEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

FRANSA'DA 14 BİNDEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Fransa’daki yerel yetkililer, güneybatı Fransa’daki Gironde bölgesinde devam etmekte olan orman yangınlarının 14 bin 800 hektarlık alanı yok ettiğini ve bölgeden 14 binden fazla kişinin tahliye edildiğini aktardı. Fransa’nın bazı bölgelerinde hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktı. Yetkililer, sıcaklıkların bazı bölgelerde 42 dereceye ulaşabileceğine dair uyardı. Fransa, 38 bölgesi için mümkün olan en yüksek uyarı olan “kırmızı alarm” yayınladı ve bölgede yaşayan insanları "son derece dikkatli olmaya" çağırdı.

İRLANDA'DA 135 YILIN EN SICAK GÜNÜ YAŞANDI

İRLANDA'DA 135 YILIN EN SICAK GÜNÜ YAŞANDI
Avrupa’nın güneyinde başlayan ve kuzeyine doğru ilerleyen sıcak hava dalgası bugün İrlanda ve Birleşik Krallık’ı da etkisi altına aldı. İrlanda’da bugün hava sıcaklığının 33.3 dereceye ulaşmasıyla 1887’den bu yana son 135 yılın en yüksek hava sıcaklığı kaydedildi. İrlanda’nın başkenti Dublin’de ise hava sıcaklığı 33 dereceye ulaştı.

İNGİLTERE'DE SICAKLIKLARIN İLK KEZ 40 DERECEYİ GEÇMESİ BEKLENİYOR

İNGİLTERE'DE SICAKLIKLARIN İLK KEZ 40 DERECEYİ GEÇMESİ BEKLENİYOR
İngiltere’de bugün hava sıcaklığının 38.1 dereceye ulaşmasıyla yılın en yüksek sıcaklığı kaydedilmiş oldu. Sıcak hava dalgasının etkisiyle hava sıcaklıkların ilk kez 40 dereceye ulaşacağı tahmin edilirken, ülkede bazı uçuşlar ve demiryolları seferleri iptal edildi. Aşırı sıcakların salı günü de devam edeceği ve 40 dereceyi geçeceği tahmin edilirken, hükümet "ulusal acil durum" uyarısında bulundu. İngiltere’de 16 yaşındaki bir genç aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti.
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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği
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