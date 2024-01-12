Beyaz saçlar da boya da artık dert değil! İbn-i Sina'nın 1000 yıl önce yazdığı reçetede şifalı formül saklı

İbn-i Sina’nın, saç beyazlamasını önlemeye yönelik etkili formülü! Bu, bin yıl öncesine ait formül, saçların beyazlamasını engellemenin doğal bir yolunu sunuyor, böylece herhangi bir boya kullanımına ihtiyaç duyulmuyor. İbn-i Sina'nın bin yıl önce yazdığı bu formül, saç beyazlamasını önlemek isteyenlere sağladığı fayda ile dikkat çekiyor. İşte İbn-i Sina'nın bin yıl önce yazdığı ve günümüze ulaşan, saç beyazlamasına karşı o reçete...