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Beyaz tuvali piksel piksel işlediler! Reddit'teki R Place "savaşı" sona erdi: Türklerin savunması damga vurdu

06.04.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya platformu Reddit'in çok ses getiren "R Place" etkinliği sona erdi. İnternet tarihinin en büyük organizasyonlarından biri olan etkinlikte adeta dijtal bir savaş verildi. Türk Twitch yayıncıları ve onların takipçileri, Türk bayrağı başta olmak üzere yaptıkları eserleri korumak için büyük bir mücadele verdi. Böylece son durum tablosunda Türk Bayrağı, Atatürk portresi, Barış Manço ve Bayraktar TB2 yer almayı başardı.

Sosyal medyanın şu sıralar en çok konuştuğu konu Reddit R Place idi. Popüler Instagram sayfaları ve Twitter hesapları da bu konuya dahil olunca herkesin ana sayfasında farklı çizimlerin olduğu piksel piksel bir tuval görünmeye başladı. Peki bu piksel piksel tuval neyin nesiydi, neydi bu Reddit R Place dedikleri şey?

Sosyal medya platformu Reddit, R Place'i ‘1 Nisan Şaka Günü’ (April Fools’ Day) kapsamında başlattı. İnternet tarihinin en büyük organizasyonlarından biri olarak gösterilen R Place'te Reddit kullanıcıları bir tuvalde herhangi bir renkte piksel yerleştirmeye çalıştı. Bir pikseli yerleştirdikten sonra bir sonrakini yerleştirmek için ise 5 dakika beklemek gerekiyordu. İnsanlar da toplu hareket ederek çeşitli renklerden oluşan pikseller ile bir bayrağı, önemli bir kişiliği, bir bilgisayar oyunu karakterini, bir logoyu ya da ikonu resmetti.

Ancak her şey bu kadar toz pembe değildi. Çünkü bir grubun yaptığı çizime başka grup veya gruplar tarafından saldırılar yapıldı. Gruplar, yaptıkları çizimleri korumak için ise adeta bir savaş verdi. Kimi bu savaşı kaybetti, kimi ise Türk gruplar gibi çizimlerini savundu ve çizimlerini son durum tablosuna soktu.

ÇILGIN TÜRKLER

R Place'e Türkiye'den ilgi ise anlatılamayacak kadar büyüktü. Türk bayrağı etkinliğin neredeyse başından sonuna kadar yerini korudu. Özellikle Tuğkan “Elraenn” Gönültaş başta olmak üzere Türk Twitch yayıncıları R Place'te çok büyük savunmalar yaptı. Elraenn'in yayıncı xQc'ye karşı yaptığı savunma ise sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biriydi. Aşağıda bu savunmayı izleyebilirsiniz.

SONA ERDİ

Nitekim etkinlik 5 Nisan'da sona erdi. Etkinlik sona erdiğinde Reddit, herkese sadece beyaz renkte piksel işaretlemesine izin verdi. Beyaz piksel kullanarak yine şaşırtıcı saldırılar yapılsa da tuval tamamen beyaza dönüştü.

Ancak eserler NFT olarak yaşayacak. Çünkü etkinlik NFT haline getirilip satılacak. Şimdi gözler ne kadar teklif verileceğine çevrilmiş durumda.

Dijital tuvaldeki Türk savunması sonucunda Reddit R Place tuvalinin son durum tablosu ise şu şekilde oldu:

Reddit

R Place'te son durumda yer alan ve Türk imzası bulunan eserlerden bazıları ise şöyleydi:

REDDİT R PLACE'TEKİ TÜRK ESERLERİ

TÜRK BAYRAĞI

TÜRK BAYRAĞI
Neredeyse etkinliğin başından beri bulunan ülke bayraklarından biri olan Türk bayrağı, daha sonra Ayasofya Camii ve Anıtkabir gibi çizimlerle desteklendi. Türk bayrağı, saldırılara karşı son ana kadar savunuldu.

ATATÜRK PORTRESİ

ATATÜRK PORTRESİ
Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi de tuvalde yerini aldı.

BARIŞ MANÇO

BARIŞ MANÇO
Türk müziğinin en önemli isimlerinden biri olan Barış Manço da Türk toplulukların emeği sayesinde son durum tablosunda yer aldı.

KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ

KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ
Osman Hamdi Bey'in ünlü tablosu Kaplumbağa Terbiyecisi, Atatürk portresinin hemen kıyısına çizildi.

BAYRAKTAR

BAYRAKTAR
Özellikle İbrahim Haskoloğlu'nun yabancı başka gruplarla diplomasi kurmasıyla hayata geçirdiği Bayraktar ve TB-2 yazısı, Kiev'in hayaleti olarak bilinen savaş uçağının hemen üzerine yerleştirildi.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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