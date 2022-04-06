Beyaz tuvali piksel piksel işlediler! Reddit'teki R Place "savaşı" sona erdi: Türklerin savunması damga vurdu

Sosyal medyanın şu sıralar en çok konuştuğu konu Reddit R Place idi. Popüler Instagram sayfaları ve Twitter hesapları da bu konuya dahil olunca herkesin ana sayfasında farklı çizimlerin olduğu piksel piksel bir tuval görünmeye başladı. Peki bu piksel piksel tuval neyin nesiydi, neydi bu Reddit R Place dedikleri şey?

Sosyal medya platformu Reddit, R Place'i ‘1 Nisan Şaka Günü’ (April Fools’ Day) kapsamında başlattı. İnternet tarihinin en büyük organizasyonlarından biri olarak gösterilen R Place'te Reddit kullanıcıları bir tuvalde herhangi bir renkte piksel yerleştirmeye çalıştı. Bir pikseli yerleştirdikten sonra bir sonrakini yerleştirmek için ise 5 dakika beklemek gerekiyordu. İnsanlar da toplu hareket ederek çeşitli renklerden oluşan pikseller ile bir bayrağı, önemli bir kişiliği, bir bilgisayar oyunu karakterini, bir logoyu ya da ikonu resmetti.

Ancak her şey bu kadar toz pembe değildi. Çünkü bir grubun yaptığı çizime başka grup veya gruplar tarafından saldırılar yapıldı. Gruplar, yaptıkları çizimleri korumak için ise adeta bir savaş verdi. Kimi bu savaşı kaybetti, kimi ise Türk gruplar gibi çizimlerini savundu ve çizimlerini son durum tablosuna soktu.

ÇILGIN TÜRKLER

R Place'e Türkiye'den ilgi ise anlatılamayacak kadar büyüktü. Türk bayrağı etkinliğin neredeyse başından sonuna kadar yerini korudu. Özellikle Tuğkan “Elraenn” Gönültaş başta olmak üzere Türk Twitch yayıncıları R Place'te çok büyük savunmalar yaptı. Elraenn'in yayıncı xQc'ye karşı yaptığı savunma ise sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biriydi. Aşağıda bu savunmayı izleyebilirsiniz.

SONA ERDİ

Nitekim etkinlik 5 Nisan'da sona erdi. Etkinlik sona erdiğinde Reddit, herkese sadece beyaz renkte piksel işaretlemesine izin verdi. Beyaz piksel kullanarak yine şaşırtıcı saldırılar yapılsa da tuval tamamen beyaza dönüştü.

Ancak eserler NFT olarak yaşayacak. Çünkü etkinlik NFT haline getirilip satılacak. Şimdi gözler ne kadar teklif verileceğine çevrilmiş durumda.

Dijital tuvaldeki Türk savunması sonucunda Reddit R Place tuvalinin son durum tablosu ise şu şekilde oldu:

R Place'te son durumda yer alan ve Türk imzası bulunan eserlerden bazıları ise şöyleydi: