Beyin kanaması geçirdi, 4.5 buçuk ay yoğun bakımda uyutuldu! Sonra kendi değimiyle 'mucize' gerçekleşti

"HAYATA GERİ DÖNDÜM"

Yoğun bakımda olduğu süreçte eşinin erkek bebeklerini dünyaya getirdiğini ifade eden Orta, “Yaklaşık 4,5 ay kadar tamamen bilinçsiz kaldığım bir yoğun bakım sürecim oldu, ondan sonra bir mucize gerçekleşti. Yani oğlumun dünyaya gelmesi, doktorların ve hemşirelerin çabası ile bir mucize gerçekleşti.