Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kısıtlamalar geri gelecek mi?

Bilim Kurulu Toplantısı hakkındaki detaylar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Artan vaka sayılarının değerlendirileceği toplantıda yeni bazı kısıtlamaların getirilip getirilmeyeceği de konuşulacak. Peki Bakan Koca'nın başkanlığında yapılacak olan Bilim Kurulu toplantısı ne zaman gerçekleşecek?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?

Koronavirüs pandemisinde son durumu değerlendirmek amacıyla yapılacak olan Bilim Kurulu toplantısının tarihi ve saati merak ediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak olan Koronavirüs Bilim Kurulu'nda artış yaşanan vaka sayıları değerlendirecek.

Bugün toplanıyor! Aşılama ile ilgili yeni bir planlamanın daha masada olacağı ifade edilmekte. Koronavirüs Bilim Kurulu, 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yani bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.