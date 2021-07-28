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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kısıtlamalar geri gelecek mi?

28.07.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleşecek Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Önemli toplantıda artan vaka sayıları değerlendirilecek. Yeni bazı kısıtlamaların getirilip getirilmeyeceği de belli olacak. Peki Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kısıtlamalar geri gelecek mi? İşte merak edilenler...

Bilim Kurulu Toplantısı hakkındaki detaylar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Artan vaka sayılarının değerlendirileceği toplantıda yeni bazı kısıtlamaların getirilip getirilmeyeceği de konuşulacak. Peki Bakan Koca'nın başkanlığında yapılacak olan Bilim Kurulu toplantısı ne zaman gerçekleşecek?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?

Koronavirüs pandemisinde son durumu değerlendirmek amacıyla yapılacak olan Bilim Kurulu toplantısının tarihi ve saati merak ediliyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak olan Koronavirüs Bilim Kurulu'nda artış yaşanan vaka sayıları değerlendirecek.

Bugün toplanıyor!

Bugün toplanıyor!
Aşılama ile ilgili yeni bir planlamanın daha masada olacağı ifade edilmekte. Koronavirüs Bilim Kurulu, 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yani bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.

Bakan Koca toplantı sonrası konuşacak

Bakan Koca toplantı sonrası konuşacak
Önemli toplantının ana gündem maddeleri arasında; aşı yaşının 12'ye düşürülmesi ve aşı yaptırmayanlara karşı kısıtlama getirilip getirilmeyeceği konuları olacak. Toplantı sonrası Bakan Koca, tavsiye kararlarını açıklayacak.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca bilim kurulu

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