Bingöl’de deprem mi oldu? Bingöl depremi kaç şiddetinde oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Vatandaşlar Bingöl'de deprem olup olmadığını merak ediyor. Hissedilen sallantı sonrası meydana gelen son depremler de merak konusu oldu. Peki Bingöl’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte son depremler...

Bingöl’de deprem mi oldu?

AFAD tarafından geçilen son bilgilere göre Bingöl'de bugün bir deprem meydana geldi.

Vatandaşlar depremin nerede ve kaç şiddetinde yaşandığını merak ederken, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı depremin merkez üssünü Kiğı ilçesi olarak belirledi. Deprem saat 15.27'de meydana geldi.

4.3 şiddetinde meydana geldi Richter ölçeğine göre, 4.3 şiddetinde olan deprem, yerin 12,00 kilometre derinliğinde meydana geldi.

İşte AFAD son depremler listesi... AFAD'ın son depremler listesine göre Bingöl'den önce bugün Ege Denizi, Datça (Muğla)'da 3.5 ve Ege Denizi, Karaburun (İzmir)'de 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi.