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Bingöl’de deprem mi oldu? Bingöl depremi kaç şiddetinde oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

28.07.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de yaşayan vatandaşlar "Bingöl'de deprem mi oldu?" sorusunu merak ediyor. Son dakika gelişmesine göre Bingöl'de bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından bölgede olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı açıklandı. Peki Bingöl’de deprem mi oldu ve Bingöl depremi kaç şiddetinde oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

Vatandaşlar Bingöl'de deprem olup olmadığını merak ediyor. Hissedilen sallantı sonrası meydana gelen son depremler de merak konusu oldu. Peki Bingöl’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte son depremler...

Bingöl’de deprem mi oldu?

AFAD tarafından geçilen son bilgilere göre Bingöl'de bugün bir deprem meydana geldi.
Vatandaşlar depremin nerede ve kaç şiddetinde yaşandığını merak ederken, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı depremin merkez üssünü Kiğı ilçesi olarak belirledi. Deprem saat 15.27'de meydana geldi.

4.3 şiddetinde meydana geldi

4.3 şiddetinde meydana geldi
Richter ölçeğine göre, 4.3 şiddetinde olan deprem, yerin 12,00 kilometre derinliğinde meydana geldi.

İşte AFAD son depremler listesi...

İşte AFAD son depremler listesi...
AFAD'ın son depremler listesine göre Bingöl'den önce bugün Ege Denizi, Datça (Muğla)'da 3.5 ve Ege Denizi, Karaburun (İzmir)'de 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi.

Kandilli son depremler listesi...

Kandilli son depremler listesi...
Kandilli'ye göre ise Kuşçimeni, Adaklı, Bingöl'de 4.3 şiddetinde, Oniki Adalar, Akdeniz'de 3.6 şiddetinde ve Dereköy-Soma (Manisa)'da 1.1 şiddetinde deprem meydana geldi.
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