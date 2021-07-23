BioNTech aşısı Delta varyantına ne kadar etkili? İşte yeni araştırma! BioNTech aşısı Delta virüsüne etkili mi?

Hindistan'da ortaya çıkmış olan koronavirüsün "Delta" varyantıyla ilgili İngiltere'de yeni bir araştırma yapıldı. Binlerce insanın katılım sağladığı araştırmanın sonrası sonuçlar yayınlandı ve Pfizer-BioNTech aşısının Delta varyantına karşı etki oranı ortaya çıktı. Peki BioNTech aşısı Delta varyantına ne kadar etkili, tek doz koruma sağlıyor mu?

BioNTech aşısı Delta varyantına ne kadar etkili?

Geçtiğimiz yıldan bu yana etkisini sürdüren koronavirüsün mutasyona uğraması sonucunda ortaya çıkan Delta varyantı konuşulmaya devam ediliyor.

Delta ile ilgili aşı çalışmaları sürerken, 19.000’den fazla insan, İngiltere'de konuyla ilgili bir araştırmaya katıldı ve aşıların Delta varyantı üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla katkı sağladı.

Yeni araştırmanın sonuçları açıklandı En büyük kapsamlı araştırmalardan biri olarak bilinen Birleşik Krallık’taki bu incelemenin sonrasında detaylar kamuoyu ile paylaşıldı. The New England Journal of Medicine isimli saygın ve hakemli tıp dergisinde de yayınlanmış olan araştırmaya göre Pfizer-BioNTech aşısının Delta varyantına karşı etkisi açıklandı.

Tek doz yeterli korumuyor Uzmanlar tek doz Pfizer-BioNTech aşısının Delta varyantına karşı belli bir oranda koruyuculuk sağladığını ancak bunun çok sınırlı olduğunu ifade etti. Yapılan araştırmada Pfizer-BioNTech aşısının tek dozunu olanların semptom gösteren Delta varyantına karşı yüzde 30 koruma sağladığı söylendi. Bu oranın düşük olduğu ve kişilerin mutlaka iki doz aşı olması gerektiği ifade edildi. Yetkililer ikinci dozdan sonra ise semptom gösteren Delta varyantına karşı çok ciddi bir koruma sağlandığını belirtti.