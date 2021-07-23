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BioNTech aşısı Delta varyantına ne kadar etkili? İşte yeni araştırma! BioNTech aşısı Delta virüsüne etkili mi?

23.07.2021 00:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 yılından bu yana etkisini sürdüren koronavirüsün Hindistan'da ortaya çıkmış olan Delta varyantıyla ilgili İngiltere'de yeni bir araştırma gerçekleşti. Yapılan araştırmanın sonucunda, Pfizer-BioNTech aşısının Delta varyantına karşı etki oranı da belirlendi. Peki son çalışmaya göre BioNTech aşısı Delta varyantına ne kadar etkili, tek doz koruma sağlıyor mu? BioNTech aşısı Delta virüsüne etkili mi? İşte ayrıntılar...

Hindistan'da ortaya çıkmış olan koronavirüsün "Delta" varyantıyla ilgili İngiltere'de yeni bir araştırma yapıldı. Binlerce insanın katılım sağladığı araştırmanın sonrası sonuçlar yayınlandı ve Pfizer-BioNTech aşısının Delta varyantına karşı etki oranı ortaya çıktı. Peki BioNTech aşısı Delta varyantına ne kadar etkili, tek doz koruma sağlıyor mu?

BioNTech aşısı Delta varyantına ne kadar etkili?

Geçtiğimiz yıldan bu yana etkisini sürdüren koronavirüsün mutasyona uğraması sonucunda ortaya çıkan Delta varyantı konuşulmaya devam ediliyor.
Delta ile ilgili aşı çalışmaları sürerken, 19.000’den fazla insan, İngiltere'de konuyla ilgili bir araştırmaya katıldı ve aşıların Delta varyantı üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla katkı sağladı.

Yeni araştırmanın sonuçları açıklandı

Yeni araştırmanın sonuçları açıklandı
En büyük kapsamlı araştırmalardan biri olarak bilinen Birleşik Krallık’taki bu incelemenin sonrasında detaylar kamuoyu ile paylaşıldı. The New England Journal of Medicine isimli saygın ve hakemli tıp dergisinde de yayınlanmış olan araştırmaya göre Pfizer-BioNTech aşısının Delta varyantına karşı etkisi açıklandı.

Tek doz yeterli korumuyor

Tek doz yeterli korumuyor
Uzmanlar tek doz Pfizer-BioNTech aşısının Delta varyantına karşı belli bir oranda koruyuculuk sağladığını ancak bunun çok sınırlı olduğunu ifade etti. Yapılan araştırmada Pfizer-BioNTech aşısının tek dozunu olanların semptom gösteren Delta varyantına karşı yüzde 30 koruma sağladığı söylendi. Bu oranın düşük olduğu ve kişilerin mutlaka iki doz aşı olması gerektiği ifade edildi. Yetkililer ikinci dozdan sonra ise semptom gösteren Delta varyantına karşı çok ciddi bir koruma sağlandığını belirtti.

Yüzde 88 oranında korumaya sahip!

Yüzde 88 oranında korumaya sahip!
Yine yapılan araştırmada ikinci doz Pfizer/BioNTech aşısı olanların Delta varyantına karşı korunma oranının yüzdesi de ortaya çıktı. İki doz BioNTech aşısının, yüzde 88 oranında korumaya sahip olduğu açıklandı.
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