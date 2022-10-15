HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bir ay boyunca her gün zencefil yerseniz vücudunuza ne olur?

Bir ay boyunca her gün zencefil yerseniz vücudunuza ne olur?

15.10.2022 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zencefil, sağlığa olan faydalarıyla ön plana çıkan baharatlardan biri. Meyve ve sebzelerin sağlığa olan faydaları bilinen bir gerçek. Baharatlar da en az meyve ve sebzeler kadar sağlığa faydalıdır. Zencefil, çok baskın bir tada sahiptir. Tadı kadar, sağlığa olan faydaları da çok baskın. Peki, her gün zencefil yediğinizde vücudunuza ne olur?

Zencefil, sadece çok lezzetli değil aynı zamanda birçok faydası da bulunur. Zencefil, gingerol, shogaol, zingiberene ve bir dizi vitamin ve mineral içerir. Bu nedenle zencefilin uzun bir tıbbi geçmişi olması şaşırtıcı değildir. Yüzyıllar önce zencefil her türlü rahatsızlığı tedavi etmek için kullanılıyordu. Ayrıca düzenli olarak zencefil yemek de vücudunuzun sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

iStock-172432302

Zencefil, bulantı ve kusma gibi semptomları azaltmaya yardımcı olan biyoaktif bir madde olan gingerol içerir. Bu madde ayrıca şişmiş eklemleri rahatlatmaya yardımcı olur. Zencefil ayrıca kanser ve kalp hastalıklarına karşı da yardımcı olan analjezik etkiye sahip bir madde olan shoagol içerir.

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Zencefildeki zingiberen özellikle sindirim için iyidir. Ancak sadece bu değil: zencefil ayrıca diyabetik bir etkiye sahiptir ve beyin fonksiyonlarını ve bağışıklık sistemini iyileştirir. Bir ay boyunca her gün zencefil yediğinizde vücudunuza ne olduğunu merak ediyor musunuz?

iStock-1186879643

HER GÜN ZENCEFİL YERSENİZ NE OLUR?

Bir ay boyunca her gün zencefil yemeyi mi planlıyorsunuz? O zaman sizi durdurmayacağız! Her gün zencefil yemenin sağlığa birçok faydası vardır. Her gün bir parça zencefili yemek zorunda değilsiniz. Ufak bir parçayı ayırın smoothie, çay veya uygun yemek veya tatlılarla karıştırın.

ZENCEFİLİN FAYDALARI

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR
Zencefildeki anti-inflamatuar özellikler bağışıklık sistemini güçlendirir. Zaten bir soğuk algınlığı veya virüsten etkilendiniz mi? O zaman zencefil daha hızlı iyileşmenize yardımcı olabilir.

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR
Bir ay boyunca her gün zencefil yemek vücuttaki "kötü" kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir. Zencefilin içindeki maddeler kandaki trigliserit miktarını azaltır.

ADET AĞRISINI DİNDİRİR

ADET AĞRISINI DİNDİRİR
Ayın bu zamanında sürekli ağrınız var mı? O zaman günlük zencefil yemek size yardımcı olabilir. Baharat, akut karın ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilecek ağrı kesici ilaçlar almaya benzer.

BAĞIRSAK HAREKETLERİNİ HIZLANDIRIR

BAĞIRSAK HAREKETLERİNİ HIZLANDIRIR
Günlük olarak zencefil yemek, bağırsak hareketleriniz için çok faydalıdır. Düzenli olarak kabızlık çekiyor musunuz? O zaman bu size yardımcı olabilir.

KAS AĞRISINI AZALTIR

KAS AĞRISINI AZALTIR
Kas ağrınız veya uzuvlarınızda ağrınız var mı? Zencefil yemek bu konuda iyi bir etkiye sahip olabilir. Her gün zencefil tüketmek ağrıyı yavaş yavaş hafifletecektir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
zencefil zencefil ne işe yarar zencefil yağı faydaları zencefil nasıl hazırlanır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Billur Kalkavan'dan acı haber

Billur Kalkavan'dan acı haber

Yer Şırnak… İngiltere ‘gitmeyin’ uyarısı yapmıştı! Binlerce kişi akın etti

Yer Şırnak… İngiltere ‘gitmeyin’ uyarısı yapmıştı! Binlerce kişi akın etti

SON DAKİKA | İstanbul'da lüks rezidansta büyük yangın! Bina en alt kattan en üst kata kadar tutuştu... Yangının sebebi belli oldu

SON DAKİKA | İstanbul'da lüks rezidansta büyük yangın! Bina en alt kattan en üst kata kadar tutuştu... Yangının sebebi belli oldu

Yunanistan'ın küstah paylaşımına Türkiye'den sert yanıt!

Yunanistan'ın küstah paylaşımına Türkiye'den sert yanıt!

TFF'de dev gerginlik! Araya zor girdiler...

TFF'de dev gerginlik! Araya zor girdiler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan kaza bölgesinden duyurdu! Faciada can kaybı yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan kaza bölgesinden duyurdu! Faciada can kaybı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Eklem sorunlarını azaltır, ağrıları dindirir, anında rahatlatır...

Eklem sorunlarını azaltır, ağrıları dindirir, anında rahatlatır...

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.