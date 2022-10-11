Bir il bu 'gizemli mezarı' konuşuyor: Halk ikiye bölündü! Sosyal medyada olay yaratan videoyu milyonlar izledi

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi'nde sırrı çözülemeyen mezar, sosyal medyada gündem oldu. Sevdiğine kavuşamayan bir kızın evlendiği gece öldüğü ve çocuğun evinin önüne gömüldüğü iddiası ile ilgili paylaşımı 9,6 milyon kişi izledi. İddialara ilçenin bir kısmı inanırken diğer bir kesim ise gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Öte yandan İnegöl Belediyesi de gündem olan konuya ilişkin açıklama yaptı.

ANLATILANLAR GERÇEK Mİ? 'GİZEMLİ MEZAR' İLÇEYİ İKİYE BÖLDÜ, VİDEOYU MİLYONLAR İZLEDİ

İnegöl'e bağlı 480 haneli, 1410 nüfuslu kırsal Çeltikçi Mahallesi, bir mezar videosu ile Türkiye'nin gündemine oturdu. Mahalle merkezindeki yol kenarında bulunan ve kime ait olduğu bilinmeyen mezar ile ilgili bir sosyal medya kullanıcısının, 'Yeter ki evleneyim, kapısında öleyim' başlığıyla paylaştığı videoyu 9,6 milyon kişi izledi.

Milyonlarca kişinin izlediği ve paylaştığı videoda şu ifadeler yer aldı:

"Bir kız, bu binada oturan bir oğlana aşıkmış. Hiçbir şekilde kavuşmalarına izin vermemişler. Kız, ince hastalığa yakalanmış. 'Yeter ki evleneyim, kapısında öleyim' diyormuş. Kızın haline acıyıp, iyileşir umuduyla evlendirmişler. Kapıya gelin geldiğinde, içeri bir adım daha atamadan son nefesini vermiş. Oturanlar değişmiş, bina değişmiş, mezar hep orada kalmış."

"GELİN HİKAYESİ ŞEHİR EFSANESİ" Hem sosyal medyayı hem de mahalle sakinlerini ikiye bölen mezarla ilgili hikayeyi Çeltikçi Mahallesi Muhtarı Rıdvan Uslu da (55) doğrulamadı.

Gelin hikayesinin şehir efsanesi olduğunu söyleyen Uslu, "Benim çocukluğum, bu mahallede geçti. Bu mezar, eski evimin önündeydi. Çocukken bazı vatandaşlar, mezar başında mum yakarlardı. Kimin mezarı olduğunu bilmezlerdi. 90 yaşında dedelerimize sorduk, onlar da kim olduğunu bilmiyor. Mezarın yanındaki ev, dedemin evi. Dedeme sordum, o da bilmiyor. Amca oğlu eski evimizi yıktı, yenisi yaptı. Evi yaparken de mezarı restore ettirdi. Mezarın hikayesini bilen yok. Keşke bilen olsa da ben de soranlara anlatsam.