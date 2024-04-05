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  4. Bir il onu konuşuyor! 6 yıl kasiyerlik yaptı: Önce kafaya koydu ardından 42 erkeği yendi

Bir il onu konuşuyor! 6 yıl kasiyerlik yaptı: Önce kafaya koydu ardından 42 erkeği yendi

05.04.2024 09:54
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31 Mart yerel seçimleri arkasında birçok renkli hikaye bıraktı. Bir başarı örneği de Erzurum'da yaşandı. Bu başarıyı anlamlı kılan bir özelliği de başrolünde bir kadın olması. 6 yıldır kasiyerlik yapan Şeyda Ateş kadınların baskısıyla muhtar adayı oldu. Tam 42 erkek rakibi olan Ateş seçimden zaferle çıkarak kadınların yüzünü güldürdü.

Erzurum'da bir markette kasiyerlik yapan Şeyda Ateş (35), kadınların baskısı ile girdiği 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 42 erkek rakibini geride bırakarak mahalle muhtarı oldu.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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6 YILDIR MARKETTE ÇALIŞIYOR

Palandöken ilçesine bağlı Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde ailesi ile yaşayan, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun Şeyda Ateş, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 42 erkek rakibini yenerek mahalle muhtarı oldu.

35 bin 737 seçmenin kayıtlı olduğu mahallede 3 bin 139 oy alarak muhtar seçilen, 6 yıldır bir markette kasiyer olarak çalışan Ateş, adaylık sürecini anlattı.

"42 ERKEK RAKİBİMİZLE MÜCADELEDEN ZAFERLE ÇIKTIK"

"42 ERKEK RAKİBİMİZLE MÜCADELEDEN ZAFERLE ÇIKTIK"

Markete gelen kadınların yoğun talebi ile aday olduğunu anlatan Ateş, kadın dayanışması sayesinde seçimi kazandığını söyledi. Ateş, "Muhtar seçilmemde büyük bir rol oynayan kadınlarımızın bazı talepleri var; öncelikle onları yerine getireceğim.

Avrupa Birliği projelerinden faydalanarak sosyal tesisler ve üretime yönelik çalışmalarımız olacak. Kadınların gücünü seçimlerde bir kez daha gördük. 42 erkek rakibimizle mücadeleden zaferle çıktık. Kadınlarımızla Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde örnek çalışmalara imza atacağız" diye konuştu.

"MUHTARLIK İÇİN BASKI YAPTIK"

"MUHTARLIK İÇİN BASKI YAPTIK"

Mahalle sakini Melike Kocaman da Şeyda Ateş'in çok güler yüzlü olduğunu, cana yakınlığı ile bilindiğini belirterek, "Muhtarlık için kendisine baskı yaptık.

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Anahtar Kelimeler:
Muhtar Erzurum
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