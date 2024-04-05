Bir il onu konuşuyor! 6 yıl kasiyerlik yaptı: Önce kafaya koydu ardından 42 erkeği yendi

"42 ERKEK RAKİBİMİZLE MÜCADELEDEN ZAFERLE ÇIKTIK"

Markete gelen kadınların yoğun talebi ile aday olduğunu anlatan Ateş, kadın dayanışması sayesinde seçimi kazandığını söyledi. Ateş, "Muhtar seçilmemde büyük bir rol oynayan kadınlarımızın bazı talepleri var; öncelikle onları yerine getireceğim.