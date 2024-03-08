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  4. Bir şehir dün gece siren sesleriyle uyandı! Tüm emniyeti peşine taktı: Yakalanınca yaptığı 3 kelimelik savunma şaşırtmadı

Bir şehir dün gece siren sesleriyle uyandı! Tüm emniyeti peşine taktı: Yakalanınca yaptığı 3 kelimelik savunma şaşırtmadı

08.03.2024 07:53
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Aksaray dün gece saatlerinde hareketli dakikalara sahne oldu. Polisin dur ihtarına uymayan bir araç kaçmaya başladı. İlk etapta polisleri atlatan şüpheliler tam rahat nefes aldıklarını düşünürken bu kez tüm emniyetin peşlerine düştüğünü gördü. Panikleyen sürücü başka bir araca çarparak durabildi. Araçtakilerden birinin yakalandığını anlayınca, "Devlete saygımız sonsuz" demesi dikkat çekti.

Aksaray’da polisin "dur" ihtarına uymayıp tüm emniyeti peşine takan ehliyetsiz ve alkollü sürücü, 1 saat süren kovalamacada kaza yaparak yakalandı. Kazada yaralanan sürücünün kanlar içindeki ağzını yüzünü polis memuru silerken, hem polisten kaçan hem de, “Devlete saygımız sonsuz” diyen arkadaşı ise “Ben terörist değilim” diye tepki gösterdi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT

POLİSİ GÖRÜNCE GAZI KÖKLEDİ

Olay gece yarısı şehir merkezinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphe üzerine bir hafif ticari araca "dur" ihtarında bulundu.

İhtarı dikkate almayarak fren yerine gaza basan sürücü hızla olay yerinden kaçarken polis ekipleri de şüphelinin peşine düştü.

1 SAATLİK KOVALAMACA

1 SAATLİK KOVALAMACA

Aksaray sokaklarında gecenin sessizliğini siren seslerinin bozduğu kovalamaca yaklaşık 1 saat sürdü. Polisin defalarca "dur" ihtarında bulunmasına rağmen tehlikeli araç kullanarak hızla kaçmayı sürdüren sürücü bir ara polisleri atlatmayı başardı.

Bu sırada sürücü bir sokakta durup aracın ön ve arka plakalarını sökerken, kovalamaca yapan polis ekibi durumu haber merkezine bildirdi.

TÜM EKİPLER ONLARIN PEŞİNE DÜŞTÜ

TÜM EKİPLER ONLARIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Anonslar üzerine tüm ekipler aracın kaybolduğu bölgeyi abluka altına aldı. Bir süre sonra aynı aracı plakasız olarak seyrederken gören polis ekipleri sürücüye tekrar "dur" ihtarında bulundu. Yine ihtara uymayan sürücü ve polis arasında yeniden bir kovalamaca başladı.

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Anahtar Kelimeler:
polis Aksaray
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