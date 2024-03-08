Bir şehir dün gece siren sesleriyle uyandı! Tüm emniyeti peşine taktı: Yakalanınca yaptığı 3 kelimelik savunma şaşırtmadı

Aksaray’da polisin "dur" ihtarına uymayıp tüm emniyeti peşine takan ehliyetsiz ve alkollü sürücü, 1 saat süren kovalamacada kaza yaparak yakalandı. Kazada yaralanan sürücünün kanlar içindeki ağzını yüzünü polis memuru silerken, hem polisten kaçan hem de, “Devlete saygımız sonsuz” diyen arkadaşı ise “Ben terörist değilim” diye tepki gösterdi.
Olay gece yarısı şehir merkezinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphe üzerine bir hafif ticari araca "dur" ihtarında bulundu.
İhtarı dikkate almayarak fren yerine gaza basan sürücü hızla olay yerinden kaçarken polis ekipleri de şüphelinin peşine düştü.
Aksaray sokaklarında gecenin sessizliğini siren seslerinin bozduğu kovalamaca yaklaşık 1 saat sürdü. Polisin defalarca "dur" ihtarında bulunmasına rağmen tehlikeli araç kullanarak hızla kaçmayı sürdüren sürücü bir ara polisleri atlatmayı başardı.
Bu sırada sürücü bir sokakta durup aracın ön ve arka plakalarını sökerken, kovalamaca yapan polis ekibi durumu haber merkezine bildirdi.
Anonslar üzerine tüm ekipler aracın kaybolduğu bölgeyi abluka altına aldı. Bir süre sonra aynı aracı plakasız olarak seyrederken gören polis ekipleri sürücüye tekrar "dur" ihtarında bulundu. Yine ihtara uymayan sürücü ve polis arasında yeniden bir kovalamaca başladı.