Bir sürpriz de Muharrem İnce'den! Teklif gitti... Başak Demirtaş sonrası adaylık yarışı iyiden iyiye kızıştı

'SİYASİ PARTİ KURMA NOKTASINA GELMİŞTİK'

İşte Mehmet Sevigen'in o sözleri: 'Aslı Baykal ile sık sık görüşüyoruz. Kemal Bey zamanında nasıl bizim içimiz yanıyorsa onun da içi yanıyordu. Efsane bir genel başkanın kızı olarak o da öfkesini kusuyor, siyaset yapmak istiyor. Bir siyasi parti kurma noktasına da gelmiştik. Aslı Baykal siyaseti seviyor.'