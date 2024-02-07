Bir sürpriz de Muharrem İnce'den! Teklif gitti... Başak Demirtaş sonrası adaylık yarışı iyiden iyiye kızıştı

Deniz Baykal'ın genel başkanlığında CHP'nin en önemli isimlerinden biri olan Mehmet Sevigen'in Memleket Partisi İstanbul adayı olması bekleniyor. Mine Çakmakçı'nın sunduğu Master Rapor programına konuk olan Mehmet Sevigen, Muharrem İnce'nin Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'a adaylık teklif ettiğini ifade etti.
İşte Mehmet Sevigen'in o sözleri: 'Aslı Baykal ile sık sık görüşüyoruz. Kemal Bey zamanında nasıl bizim içimiz yanıyorsa onun da içi yanıyordu. Efsane bir genel başkanın kızı olarak o da öfkesini kusuyor, siyaset yapmak istiyor. Bir siyasi parti kurma noktasına da gelmiştik. Aslı Baykal siyaseti seviyor.'
Master Haber'deki Master Rapor programının sunucusu Mine Çakmakçı, Mehmet Sevigen'e sorduğu soruda 'Aslı Baykal'ın babadan gelen bir politik durumu var. Memleket Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ismi de geçiyor. Aday olacak mı?' ifadelerini kullandı.
Eski CHP'li Mehmet Sevigen ise bu soruya 'Adaylık konusunu henüz konuşmadık. Bunu bilmiyorum. Siyaset yapmayı çok istiyor, yarın görüştükten sonra olumlu bir şey çıkar diye düşünüyorum. Siyasette yer alması gereken bir isim, adaylık teklif edildi orada problem yok ama henüz belli değil.' diyerek yanıt verdi.