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  4. Bir sürpriz de Muharrem İnce'den! Teklif gitti... Başak Demirtaş sonrası adaylık yarışı iyiden iyiye kızıştı

Bir sürpriz de Muharrem İnce'den! Teklif gitti... Başak Demirtaş sonrası adaylık yarışı iyiden iyiye kızıştı

Taner Şahin Taner Şahin Mynet Haber Müdürü
07.02.2024 14:08 | Son Güncelleme:
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Türkiye siyaseti her geçen dakika yeni gelişmelere sahne oluyor. CHP ile İYİ Parti arasındaki ittifakın bozulması dengeleri değiştirdi. Hem Zafer Partisi hem Memleket Partisi hem de DEM Parti seçimlere kendi adaylarıyla katılacak. AK Parti ve MHP'nin amacı ise son yerel seçimde kaybettiği büyükşehirleri geri almak. Muharrem İnce'den sürpriz Baykal hamlesi geldi!

Deniz Baykal'ın genel başkanlığında CHP'nin en önemli isimlerinden biri olan Mehmet Sevigen'in Memleket Partisi İstanbul adayı olması bekleniyor. Mine Çakmakçı'nın sunduğu Master Rapor programına konuk olan Mehmet Sevigen, Muharrem İnce'nin Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'a adaylık teklif ettiğini ifade etti.

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'SİYASİ PARTİ KURMA NOKTASINA GELMİŞTİK'

'SİYASİ PARTİ KURMA NOKTASINA GELMİŞTİK'

İşte Mehmet Sevigen'in o sözleri: 'Aslı Baykal ile sık sık görüşüyoruz. Kemal Bey zamanında nasıl bizim içimiz yanıyorsa onun da içi yanıyordu. Efsane bir genel başkanın kızı olarak o da öfkesini kusuyor, siyaset yapmak istiyor. Bir siyasi parti kurma noktasına da gelmiştik. Aslı Baykal siyaseti seviyor.'

DENİZ BAYKAL'IN KIZI ASLI BAYKAL ADAY MI OLUYOR?

DENİZ BAYKAL'IN KIZI ASLI BAYKAL ADAY MI OLUYOR?

Master Haber'deki Master Rapor programının sunucusu Mine Çakmakçı, Mehmet Sevigen'e sorduğu soruda 'Aslı Baykal'ın babadan gelen bir politik durumu var. Memleket Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ismi de geçiyor. Aday olacak mı?' ifadelerini kullandı.

MUHARREM İNCE TEKLİF ETMİŞ!

MUHARREM İNCE TEKLİF ETMİŞ!

Eski CHP'li Mehmet Sevigen ise bu soruya 'Adaylık konusunu henüz konuşmadık. Bunu bilmiyorum. Siyaset yapmayı çok istiyor, yarın görüştükten sonra olumlu bir şey çıkar diye düşünüyorum. Siyasette yer alması gereken bir isim, adaylık teklif edildi orada problem yok ama henüz belli değil.' diyerek yanıt verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Baykal Muharrem İnce Başak Demirtaş
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