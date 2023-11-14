HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bisikletli kadını takip edip, sürücü koltuğunda mastürbasyon yaptı! İstanbul trafiğinde iğrenç olay: "Hadım etseler üzülmem"

Bisikletli kadını takip edip, sürücü koltuğunda mastürbasyon yaptı! İstanbul trafiğinde iğrenç olay: "Hadım etseler üzülmem"

14.11.2023 17:12 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul trafiğinde bisikletli bir kadının, yaşadığı taciz sosyal medyada infial yarattı. Bostancı-Kartal istikametinde bisikletiyle ilerleyen genç kadın, yanına yaklaşan aracın kendisini takip ettiğini fark etti. Cep telefonunu çıkaran kadın, sürücünün araç kullanırken mastürbasyon yaptığı anları kaydetti. Sosyal medyada olay yaratan görüntüler sonrası sapık sürücüye tepki yağarken, "Hadım etseler üzülmem" yorumları dikkat çekti.

İstanbul'da trafikte bisikletiyle seyir halinde olan genç kadın, yanına yaklaşan bir aracın kendisini takip etmeye başladığını fark etti. Aracın özellikle önüne kırarak yavaş gitmeye başlamasından şüphelenen bisikletli kadın, 4-5 km boyunca sürücünün kendisini geçmesine izin vermediğini belirtti.


Günün önemli manşetleri

IŞIKLARDA DURUNCA KAYDETTİ

IŞIKLARDA DURUNCA KAYDETTİ
O anlarda sürücünün dikiz aynasına yansıyan surat ifadesini görünce inanamayan genç kadın, Kartal'daki ışıklarda araç durduğunda cep telefonunu çıkarttı.

SÜRÜCÜ KOLTUĞUNDA MASTÜRBASYON YAPIYORDU

SÜRÜCÜ KOLTUĞUNDA MASTÜRBASYON YAPIYORDU
Araç içerisindeki görüntüyü çeken bisikletli kadın, sürücü koltuğundaki adamın mastürbasyoın yaptığı anları kaydetti.
"Mastürbasyon yaptığını görünce şok oldum ve çok korktum" diyen genç kadın, o anları sosyal medyada paylaşınca adeta infial yarattı.Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay, bisikletli kadının anlattığına göre şöyle gelişti;

"DİKİZ AYNASINDAN SURAT İFADESİNİ GÖREBİLİYORDUM"

"DİKİZ AYNASINDAN SURAT İFADESİNİ GÖREBİLİYORDUM"
"Sabah bisikletimle Bostancı-Kartal istikametinde sağ şeritte ilerlerken videodaki aracın beni takip ettiğini fark ettim. Araç özellikle önüme geçip beni yavaşlattı. 4-5km boyunca benim önümde kaldı ve onu geçmeyeyim diye direksiyonunu ara ara sağa sola kırıyordu ve sağdaki park için ayrılmış ceplere girip yavaşlıyordu. Bu sırada aracın dikiz aynasından suratındaki ifadeyi görebiliyordum. Ne yaptığını henüz anlamamıştım.

"MASTÜRBASYON YAPTIĞINI GÖRÜNCE ŞOK OLDUM"

"MASTÜRBASYON YAPTIĞINI GÖRÜNCE ŞOK OLDUM"
O sırada Kartal'da ışıklara takıldı ve telefonumu çıkarıp yan camdan ne yaptığını kaydetmek istedim. Mastürbasyon yaptığını görünce şok oldum ve çok korktum. Benim onu kaydettiğimi gördükten sonra takibi bıraktı ve hızla uzaklaştı."
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
mastürbasyon taciz bisiklet
En Çok Okunan Haberler
Kabloyla asılı halde bulunmuştu! Dikkat çeken 'ruj' detayı

Kabloyla asılı halde bulunmuştu! Dikkat çeken 'ruj' detayı

Azmettirici olarak ifadeye getirildiler! Flaş karar... İşte ilk görüntüler

Azmettirici olarak ifadeye getirildiler! Flaş karar... İşte ilk görüntüler

13 yıl sonra ilk! Gündem yaratacak 'baba evi' çağrısı: Sizi bekliyor

13 yıl sonra ilk! Gündem yaratacak 'baba evi' çağrısı: Sizi bekliyor

Profesörü dana dili ile tehdit etmişti! Kazada hayatını kaybetti

Profesörü dana dili ile tehdit etmişti! Kazada hayatını kaybetti

Başından kalkamadı! Altına tuvaletini yaptı

Başından kalkamadı! Altına tuvaletini yaptı

Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!

Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Arabanın önünü kesti! Yetmedi aracın üzerine tırmandı

Arabanın önünü kesti! Yetmedi aracın üzerine tırmandı

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Üç erkek kardeş çocuk yaştaki akrabalarına istismarda bulundu

Üç erkek kardeş çocuk yaştaki akrabalarına istismarda bulundu

60 şişe alkolü bitirdi! Tüm delilleri yok etti

60 şişe alkolü bitirdi! Tüm delilleri yok etti

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.