Bisikletli kadını takip edip, sürücü koltuğunda mastürbasyon yaptı! İstanbul trafiğinde iğrenç olay: "Hadım etseler üzülmem"

İstanbul'da trafikte bisikletiyle seyir halinde olan genç kadın, yanına yaklaşan bir aracın kendisini takip etmeye başladığını fark etti. Aracın özellikle önüne kırarak yavaş gitmeye başlamasından şüphelenen bisikletli kadın, 4-5 km boyunca sürücünün kendisini geçmesine izin vermediğini belirtti.



IŞIKLARDA DURUNCA KAYDETTİ O anlarda sürücünün dikiz aynasına yansıyan surat ifadesini görünce inanamayan genç kadın, Kartal'daki ışıklarda araç durduğunda cep telefonunu çıkarttı.

SÜRÜCÜ KOLTUĞUNDA MASTÜRBASYON YAPIYORDU Araç içerisindeki görüntüyü çeken bisikletli kadın, sürücü koltuğundaki adamın mastürbasyoın yaptığı anları kaydetti.

"Mastürbasyon yaptığını görünce şok oldum ve çok korktum" diyen genç kadın, o anları sosyal medyada paylaşınca adeta infial yarattı.Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay, bisikletli kadının anlattığına göre şöyle gelişti;

"DİKİZ AYNASINDAN SURAT İFADESİNİ GÖREBİLİYORDUM" "Sabah bisikletimle Bostancı-Kartal istikametinde sağ şeritte ilerlerken videodaki aracın beni takip ettiğini fark ettim. Araç özellikle önüme geçip beni yavaşlattı. 4-5km boyunca benim önümde kaldı ve onu geçmeyeyim diye direksiyonunu ara ara sağa sola kırıyordu ve sağdaki park için ayrılmış ceplere girip yavaşlıyordu. Bu sırada aracın dikiz aynasından suratındaki ifadeyi görebiliyordum. Ne yaptığını henüz anlamamıştım.