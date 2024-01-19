Bitlis'te 8 aylık bebeğin boğazına çengelli iğne kaçtı! Röntgen görüntüsünü gören şaştı kaldı

Açıklamalarında bu tür sorunla karşılaşan ailelere de bilgilendirmelerde bulunan Tuhan, “KBB pratiğinde kulakta, burunda, boğazda yabancı cisimlerle çok sık karşılaşmaktayız. Çocuklar en fazla boncuk olmak üzere kâğıt ve madeni paralar, nohut, fasulye, mısır parçası gibi tanecikli gıdaları kulaklarına, burunlarına sokabiliyorlar ya da yutabiliyorlar. Bu gibi durumlar hayati tehlike arz edebilmektedir. Soluk borusuna kaçma riski taşıdığından dolayı ailelerin bu konuda biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Bu gibi şüpheli maddeleri, çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurmaları gerekiyor. Böyle bir durumla karşılaşıldığında ailelerin herhangi bir müdahale girişimi içerisinde bulunulmamasını, en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmasını öneriyoruz” ifadelerini kullandı. (İHA)