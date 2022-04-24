Bodrum'da sezon açıldı: Sahiller doldu

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum’da hava sıcaklığı hafta sonu 30 dereceye kadar yükseldi. Sıcaklık artışıyla birlikte vatandaşlar soluğu sahillerde aldı. İlçedeki Kumbahçe, Paşatarlası, Bitez, Ortakent, Turgutreis sahillerinde yoğunluk oluştu.
BODRUM'DA SAHİLLERDE HAFTA SONU YOĞUNLUĞU
Kimi vatandaşlar denize girerek serinlerken kimileri sahilde uzanarak güneşin tadını çıkardı.
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte Kumbahçe Mahallesi Paşatarlası Plajı'nda yerli ve yabancı turistler denize girdi.
Gümbet, Bitez ve Ortakent Mahallerinde vatandaşlar güzel havayı fırsat bilip yürüyüş yaptı.
Sahillerdeki yürüyüş yolları ve kafelerdeki yoğunluklar da dikkati çekti.
Bodrum’da hava sıcaklılarının önümüzdeki hafta da 30 dereceye yakın seyredeceği kaydedildi.
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