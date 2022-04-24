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Bodrum'da sezon açıldı: Sahiller doldu

24.04.2022 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da hava sıcaklığı 30 dereceye çıkınca vatandaşlar ve turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu. Plajlara akın eden yerli ve yabancı turistler denize girdi. Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken, kimileri ise plajda kitap okudu.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum’da hava sıcaklığı hafta sonu 30 dereceye kadar yükseldi. Sıcaklık artışıyla birlikte vatandaşlar soluğu sahillerde aldı. İlçedeki Kumbahçe, Paşatarlası, Bitez, Ortakent, Turgutreis sahillerinde yoğunluk oluştu.

BODRUM'DA SAHİLLERDE HAFTA SONU YOĞUNLUĞU

Kimi vatandaşlar denize girerek serinlerken kimileri sahilde uzanarak güneşin tadını çıkardı.

Kimi vatandaşlar denize girerek serinlerken kimileri sahilde uzanarak güneşin tadını çıkardı.

Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte Kumbahçe Mahallesi Paşatarlası Plajı'nda yerli ve yabancı turistler denize girdi.

Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte Kumbahçe Mahallesi Paşatarlası Plajı'nda yerli ve yabancı turistler denize girdi.

Gümbet, Bitez ve Ortakent Mahallerinde vatandaşlar güzel havayı fırsat bilip yürüyüş yaptı.

Gümbet, Bitez ve Ortakent Mahallerinde vatandaşlar güzel havayı fırsat bilip yürüyüş yaptı.

Sahillerdeki yürüyüş yolları ve kafelerdeki yoğunluklar da dikkati çekti.

Sahillerdeki yürüyüş yolları ve kafelerdeki yoğunluklar da dikkati çekti.

Bodrum’da hava sıcaklılarının önümüzdeki hafta da 30 dereceye yakın seyredeceği kaydedildi.

Bodrum’da hava sıcaklılarının önümüzdeki hafta da 30 dereceye yakın seyredeceği kaydedildi.
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Anahtar Kelimeler:
Bodrum
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