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  4. Botlarınızı mahvetmeyin! Süet botlarınızı temizlemek için doğru adımları uygulayın

Botlarınızı mahvetmeyin! Süet botlarınızı temizlemek için doğru adımları uygulayın

25.11.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış aylarının gelmesiyle birlikte artan yağışlar ayakkabılara, botlara zarar vermeye başladı. Görünüş olarak oldukça güzel görünen süet botlar yağmurdan ve kardan zarar görebiliyor. Süet botların, ayakkabıların temizliğinde yanlış uygulamalar yapılması ayakkabının ömrünü kısaltıyor. Evde süet bot nasıl temizlenir? En çok aratılan konular arasında bulunuyor. İşte botlarınızı yeni gibi yapacak temizleme yöntemi...

Deri botlar yerine tercih edilen süet botlar birçok kombini şık hale getirse de kullanımı deri botlara göre çok daha zor. Dışarıdan gelen etkilerden oldukça etkilenen süet botların temizliğinde yapılan ufak hatalar botun veya ayakkabının üzerinde leke kalmasına, parçalanmasına neden olabiliyor.

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Artan bot fiyatlarından şikayetçiyseniz evde bulunan süet botlarınızı ve ayakkabılarınızı ilk aldığınız zamanki gibi tertemiz yapabilirsiniz.

SÜET BOTLAR NASIL TEMİZLENİR?

UYGUN FIRÇAYLA BOYUN YÜZEYİNİ FIRÇALAYIN

UYGUN FIRÇAYLA BOYUN YÜZEYİNİ FIRÇALAYIN
Botlarınızı temizlemeden önce yumuşak bir süet fırçası kullanarak yüzeydeki kir, çamur, toz ya da diğer kirleri temizleyin. Süet fırçası süetin üstündeki kiri sökmeye de yardım edecektir ve böylece botlarınızı tamamen temizlemek kolaylaşacaktır.

NEMLİ SÜNGER KULLANIN

NEMLİ SÜNGER KULLANIN
Süngeri ıslatın, sonra fazla suyunu mümkün olduğunca azaltmak için iyice sıkın. Sonra, yüzey tamamen ıslanana kadar süngeri botlarınıza hafifçe dokundurun. Botlarınız sırılsıklam olmasın çünkü çok fazla ıslatılırsa su; koyun derisinin, yünden ayrılmasına neden olabilir. Süngeriniz yoksa temiz ve yumuşak bir bez kullanın.

BOTLARI YUMUŞAK HAREKETLERLE OVUN

BOTLARI YUMUŞAK HAREKETLERLE OVUN
Azıcık süet temizleyicisini süngere dökün ya da püskürtün, sonra botlarınızı yumuşak hareketlerle nazikçe ovmaya başlayın. Ayakkabının tüm yüzeyine yediririp gerektikçe biraz daha temizleyici ekleyin. Tek seferde çok fazla temizleyici kullanmaktansa ihtiyacınız oldukça azar azar eklemek her zaman daha iyidir. Temizleyiciyi doğrudan botlarınıza sürmeyin. Bazı insanlar eşit ölçülerde sirke ve sudan kendi temizleyicilerini yapmayı tercih ederler. Ama, bu botlarınızın rengini bozabilir.

DETERJANLI SUYU AKITIN

DETERJANLI SUYU AKITIN
Botlarınızı temizleyince süngerinizi durulayın ve tekrar sıkın, sonra da önceki dairesel hareketleri kullanarak temizleyiciyi çıkarın. Botların yüzeyindeki deterjanlı kirin tamamı gidene kadar bunu yapmaya devam edin. Süet temizleyicisi, süete aynı zamanda bakım yapar. Bu yüzden tamamen durulamanıza gerek yoktur.

YUMUŞAK VE KURU BEZLE BOTUNUZU KURUTUN

YUMUŞAK VE KURU BEZLE BOTUNUZU KURUTUN
Temiz ve yumuşak bir bezle, örneğin bir mikrofiber bezle hafifçe dokunarak kalan suyu mümkün olduğunca alın. Botlarınıza boya geçmemesini sağlamak için beyaz bir bez kullanmak iyi bir fikirdir. Bezin üstünde çok kir olduğunu fark ederseniz botların üstünden süngerle bir kez daha geçmeniz gerekebilir.
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