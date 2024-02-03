Bu burçlar ihanetin kitabını yazar! Astrolojiye göre en çok aldatan burçlar belli oldu

Astroloji, birçok insanın kişisel özelliklerini anlamak ve gelecekteki potansiyel zorlukları öngörmek için başvurduğu bir rehberdir. En çok aldatan burçlar belli oldu. İşte çapkınlıkları ile bilinen burçlar...
İkizler burcu insanı flörtöz yönüyle dikkat çeker. Konuşmayı, bir şeyler anlatmayı, kur yapmayı ve fikir alışverişinde bulunmayı sever. Bir ilişkide fazla beklentileri yoktur. Dolayısıyla ilgisi hemen farklı bir kişiye kayabilir.
Balık burcu insanı, deyim yerindeyse aşka aşıktır. Romantik ve çok düşünceli olan bu kişiler asla kendilerini aşka kapatmazlar. Hemen bir başkasına aşık olmaya meyillidirler.
Koç burcu insanı sosyalleşmeye önem verir. Dışa dönük olduğu için girişkendir. Aşık olduğunda sevdiği insana değer verir. Fakat kısa sürede gözü dışarıya kayabilir. Kaçamak yapmayı severler. Koçlar aldatmayı macera olarak görürler.
Teraziler flörtözdür. Kendilerine ilgi gösterilmesini severler ve kolayca kimseyi reddedemezler. Onlar, gözlerine hoş gelen her insanın peşinden koşabilirler.
Akrep burcu insanı tutkuludur. Bu durum zaman zaman onların başını belaya sokar. Gizli kapaklı olan her şeye karşı geliştirdiği karşı koyulmaz merakı vardır. Dolayısıyla sessiz ve derinden aldatır.