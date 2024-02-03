KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Burçlar - Astroloji
    4. Bu burçlar ihanetin kitabını yazar! Astrolojiye göre en çok aldatan burçlar belli oldu

    Bu burçlar ihanetin kitabını yazar! Astrolojiye göre en çok aldatan burçlar belli oldu

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    03.02.2024 12:04 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Astroloji, insanların kişilik özellikleri üzerinde etkisi olduğuna inanan birçok kişi için bir rehberdir. Astrolojiye göre bazı burçlar diğerlerine göre daha çok aldatmaya meyilli olabiliyor. İşte en çok aldatan burçlar ve özellikleri...

    Astroloji, birçok insanın kişisel özelliklerini anlamak ve gelecekteki potansiyel zorlukları öngörmek için başvurduğu bir rehberdir. En çok aldatan burçlar belli oldu. İşte çapkınlıkları ile bilinen burçlar...

    İHANETİN KİTABINI YAZARLAR! EN ÇOK ALDATAN BURÇLAR

    İKİZLER BURCU

    İKİZLER BURCU

    İkizler burcu insanı flörtöz yönüyle dikkat çeker. Konuşmayı, bir şeyler anlatmayı, kur yapmayı ve fikir alışverişinde bulunmayı sever. Bir ilişkide fazla beklentileri yoktur. Dolayısıyla ilgisi hemen farklı bir kişiye kayabilir.

    BALIK BURCU

    BALIK BURCU

    Balık burcu insanı, deyim yerindeyse aşka aşıktır. Romantik ve çok düşünceli olan bu kişiler asla kendilerini aşka kapatmazlar. Hemen bir başkasına aşık olmaya meyillidirler.

    KOÇ BURCU

    KOÇ BURCU

    Koç burcu insanı sosyalleşmeye önem verir. Dışa dönük olduğu için girişkendir. Aşık olduğunda sevdiği insana değer verir. Fakat kısa sürede gözü dışarıya kayabilir. Kaçamak yapmayı severler. Koçlar aldatmayı macera olarak görürler.

    TERAZİ BURCU

    TERAZİ BURCU

    Teraziler flörtözdür. Kendilerine ilgi gösterilmesini severler ve kolayca kimseyi reddedemezler. Onlar, gözlerine hoş gelen her insanın peşinden koşabilirler.

    AKREP BURCU

    AKREP BURCU

    Akrep burcu insanı tutkuludur. Bu durum zaman zaman onların başını belaya sokar. Gizli kapaklı olan her şeye karşı geliştirdiği karşı koyulmaz merakı vardır. Dolayısıyla sessiz ve derinden aldatır.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    Akrep burcu Balık burcu İkizler burcu Koç burcu Terazi burcu Aldatma Aşk ilişkiler Astroloji ilik en çok aldatan burçlar
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

    Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    "Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

    "Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.