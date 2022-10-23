Bu burçlara hata yapmadan önce tekrar düşünün! En gururlu burçlar

Gurur insanların karakterini daha iyi hale getirse de fazla gurur istenmeyen durumlara yol açıyor. Fazla gururlu insanlar hem kendilerine hem de sevdiklerine ister istemez zarar veriyorlar. İş, okul, aile, arkadaşlık ve en önemli aşk hayatlarında büyük problemler yaşıyorlar. Fazla gurur kendini başka insanlardan üstün görmeye neden olabiliyor. En gururlu burçların hangileri olduğunu merak ediyorsanız cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

EN GURURLU BURÇLAR

ASLAN BURCU Hiç kimse bir Aslan'dan daha fazla gurur duymaz - başardıkları her şeyden, görünüşlerinden ve kim olduklarından gurur duyarlar. İnsanların onlara nasıl tepki vermesi gerektiğini düşündükleri konusunda inanılmaz derecede yüksek standartları var. Birisi çalışmalarını takdir etmez veya eleştirirse, bu onları rahatsız edecektir. Aslanların gururunun önlerine çıkma yollarından biri, bir şeyde başarısız olduklarını kabul etmemeleridir. Ne yaptıklarını bilmiyorlarmış gibi ya da başkasının gözünde zayıf görünmek istemiyorlar. Herkes bir noktada başarısız olur ve Aslan burçlarının gururlarını bir kenara atabilmesi ve başarısızlıklarını kabul etmesi gerekir ki onlardan bir şeyler öğrenebilsinler.

OĞLAK BURCU Oğlaklar işlerinden ve hayatlarını nasıl kurduklarından çok gurur duyarlar. Çok çalışkan ve gayretlidirler, ancak bazen gururları yardım istemenin önüne geçer. Rehberlik veya yardım istemek tamamen beceriksiz olduğunuz anlamına gelmez, sadece birinden hangi eylemi yapmanız gerektiğini anlamanıza yardım etmesini isteyecek kadar akıllı olduğunuz anlamına gelir. Yardım almak, başarınızdan hiçbir şey eksiltmez ve kendi başınıza halletmeye çalışmanızdan çok daha hızlı bir çözüm bulmanıza yardımcı olabilir.

KOÇ BURCU Koç güçlü, cesur ve gururludur. Daha büyük riskler alarak daha büyük ödüller kazanacaklarına inanırlar. Koç, başkalarına nasıl yapıldığını göstermeyi sever, ancak birisi uzmanlıklarını veya yetkilerini sorguladığında, Koç'un gururunu incitiyor. Koç'un kendileri için iyi olmayacağını bildikleri bir şeyi seçecekleri veya başka birinden geldiği için iyi bir fikirden kaçınacakları zamanlar vardır. Her şeyi bildiklerine ve en iyi içgüdülere sahip olduklarına inanmayı severler. Sonunda onlara yardımcı olacak olsa bile, fikirleri için birine kredi vermek zorunda kalmamayı tercih ederler.

AKREP BURCU Akrepler son derece gururludur ve eğer biri onları aldatmaya veya kendilerini aptal hissettirmeye çalışırsa bu açıkça ortaya çıkar. Akrepler, biraz geri ödeme almaya çalışmaktan üstün değildir . Ayrıca çok fazla olumsuz yorumla da başarılı değiller. Bir Akrep için ilişkilerinin başarısız olduğunu kabul etmesi çok zordur. Bir gurur duygusuyla mümkün olduğu kadar inkarda kalacaklar ve yıllarca mutsuz bir ilişki içinde kalacakları anlamına gelse bile bunu düzeltmeye çalışmaya devam edecekler. Evet, sadece başarısız olması için bir ilişkiye kalbini ve ruhunu yatırmak korkunç, ama Akrep, herkesin başına gelir ve utanılacak bir şey değil.