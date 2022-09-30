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Bu burçların dediklerine inanmayın: Söylediklerinin yarısı yalan! En çok yalan söyleyen burçlar

30.09.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalan en sevilmeyen karakter özellikleri arasında bulunuyor. Zamanla güvensizlik yaratan yalanlar yakalandığında kötü durumlar ortaya çıkabiliyor. Bazı insanlar ortada önemli bir durum olmasa bile yalan söylemeyi seviyorlar. İşte yalanı en çok seven burçlar...

Bazen zor durumda kaldığımızda yalana başvurabiliyoruz. Ancak ufak yalanlar ile sürekli yalan söylemenin arasında çok büyük fark bulunuyor. Yalan söylemeye alışan insanlar her durumda yalan söylemeye başlıyor. Bu da sosyal ilişkileri etkiliyor. Çevrenizde sürekli yalan söyleyen kişiler varsa bu burçlara sahip olabilirler.

EN ÇOK YALAN SÖYLEYEN BURÇLAR

AKREP BURCU

AKREP BURCU
En çok yalan söyleyen burçlar listesinin başında Akrep mi var? Dürüst olmak gerekirse, kimse şaşırdı mı? Eminim sen Akrep burçları bile bunun farkındadır. Piyasadaki en manipülatif ve aldatıcı burç olarak görülen akrepler söz konusu yalan olduğunda başka hiçbir burcun rekabet edemeyeceği kadar üstün olduğu son dakika haberi değil. Ama Akrep ile olan şey , yalan söylemekte o kadar iyiler ki bir süre sonra gerçekle kurguyu kendileri bile ayırt edemiyor.

İKİZLER BURCU

İKİZLER BURCU
İkizler asla Akrep kadar aldatıcı olmayacak olsa da, manipülasyon ve yalan söz konusu olduğunda, kesinlikle bu konuda yetenekleri vardır. İnsanlar İkizler'in yalancı olduğunu bilirler. Ancak, İkizler çok eğlenceli ve yaratıcı olduğu için bu durum kişiliklerinin kabul edilmiş bir parçasıdır.

TERAZİ BURCU

TERAZİ BURCU
Terazi'nin hem çekici hem de manipülatif olma kombinasyonu onları büyük yalancılar yapar. Beladan kurtulmak için yalan söylerler, olduklarından daha iyi görünmek için yalan söylerler ve istediklerini elde etmek için yalan söylerler. Temel olarak, her zaman yalan söylerler. Ancak kendi başlarına birer yalandan ibaret olsalar da, kararsızlıkları onların yalanlarını takip etmelerini ve daha önce söyledikleri bir yalanı değiştirmeye çalışmadan bu yalanları yerine getirmelerini zorlaştırıyor! Farkına varmadan, bir dizi farklı yalanları var, ama her biri bir sonraki kadar inandırıcı.

BALIK BURCU

BALIK BURCU
Balıkları sadece usta, hassas bir ruh olarak reddetmek kolay olsa da , gerçek şu ki, bunun altında istediklerini elde etmek için yalan söyleyen bir parça şeytan var. Çoğu burçtan çok daha sezgisel olma yetenekleriyle bilinen Balık burçları ne yalan söyleyeceğini ve hemen hemen her durumda istediklerini elde etmek için onlara nasıl söyleyeceğini bilir.

YENGEÇ BURCU

YENGEÇ BURCU
Evet, Yengeç mutlak bir yalancıdır, ancak şu ana kadar bu listedeki diğer işaretlerin aksine, yalanları zarar vermek veya istediklerini elde etmek için değildir. Yengeç'in yalanlarına gelince, bu daha çok abartı ve olayların gerçek versiyonunu görememeleri ile ilgilidir . Yani, onlar hala astrolojideki en büyük yalancılardan biri olsalar da, en azından yalanları genellikle zararsızdır...
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