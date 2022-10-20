Bu burçlarla evlenmeden önce tekrar düşünün! Boşanma olasılığı en yüksek burçlar

Sevgililik sürecinde sevgi ile her şeyin üstesinden gelineceği düşünülse de evlilikte sadece sevgi yeterli olmuyor. Evlilik oldukça fazla emek istiyor. Bu sorumluluğu kaldıramayan kişiler hem kendilerini hem de partnerlerini mutsuz bir ilişkiye sürüklüyor. En çok boşanan burçlar denildiğinde karşımıza hep aynı burçlar çıkıyor.

EN ÇOK BOŞANAN BURÇLAR

KOVA BURCU Bir Kova'nın kendini bağlı hissetmekten daha fazla nefret ettiği hiçbir şey yoktur. Onların özgür ruhlu doğası, Kova'yı ilk etapta en az evlenme olasılığı olan yapar. Bu maceracı hava işaretleri, herhangi bir koşula bağlı olmayan ilişkileri tercih eder: Geleneksel evlilik ve tek eşlilik, Kova'nın geleneksel olmayan yaşam tarzı için en az uygun olanlardır. Bunun yerine, hayatlarını mümkün olduğunca az bağlılıkla yaşamayı tercih ederler, bu da kendilerini boğulmuş hissettiren bir evlilikten vazgeçmelerine neden olur.

YAY BURCU Yay burçları flört sahnesinde onları çok popüler yapan doğal bir flört ve çekiciliğe sahiptir. Bununla birlikte, sürekli seyahat tutkuları, tek bir noktada yerleşmelerini zorlaştırabilir. Bir evlilikte, Yay burcunun hala bağımsızlıklarına sahip olduklarını hissetmesi önemlidir. Ve çok tutkulu aşıklar ve ortaklar olmalarına rağmen, Yaylar kendilerini takdir edilmemiş veya geride bırakılmış hissettiren ortaklardan boşanmaktan korkmazlar.

BALIK BURCU Balık, şüphesiz en romantik burçlardandır. Hassasiyet ve iletişimin başarılı bir ortaklığın anahtarı olduğunu anlarlar ve bu rüya gibi su işareti, eşleri tarafından duygusal olarak anlaşıldıklarını hissettiklerinde en sadık partnerdir. Balık, partnerinin kendisine koşulsuz sevgi ve destek vermediğini hissettiğinde, acı ve mesafeli olabilir. Ve eğer partnerlerinin evlilikte aynı çabayı göstermediğini düşünürlerse, onu bırakmakta sorun yaşamazlar.

İKİZLER BURCU Arkadaş canlısı ve girişken, bu hava burcunun neden yeni insanlarla tanışmak için zahmetsiz bir zaman geçirdiğini anlamak kolaydır. Bukalemun İkizler herkesle arkadaş olabilir. Bu, partnerlerinin en iyi arkadaşları ve sevgilileri olduğunu hissetmelerinin özellikle önemli olduğu anlamına gelir. Bir İkizler, ancak eşiyle bu bağlantıyı kaybetmiş gibi hissederlerse veya evlilikteki iletişim bozulursa boşanmaya mecbur hissedecektir. Ve işler yolunda gitmezse, bu burcun yeni bir ruh eşi bağlantısı bulması zor olmayacaktır.