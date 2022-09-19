Bu burçlarla ilişkiye başlamadan önce bir daha düşünün! İlişkide başarısız olan 5 burç

Astroloji en çok aşk hayatımızı etkiliyor. Birçok insan ilişkinin her aşamasında burçlardan yardım alıyor. Burçlara göre uyum düzeylerine bakıyor. Bazı burçlar var ki ilişkide yanına bile yaklaşılmaması gerekiyor. Tabi ki karakterler yükselen ve ay burçlarına göre değişim gösterebiliyor. Ancak ilişkide en başarısız burçlar denildiğinde ilk akla gelen burçlar bu burçlar oluyor.

İLİŞKİDE BAŞARISIZ OLAN BURÇLAR

KOÇ BURCU Genellikle ilişkilerini en başından önemsememe hatasına düşerler. Koç, bir ilişkiyi daha başlamadan zayıflatan düşünceli olma faktörünü kaybetme eğilimindedir. Oldukça baskın yapıda olan koç burçları karşılarındaki insanlara sözlerini geçirmek için baskı yaratırlar.

BOĞA BURCU Bu burç, insanları test etme ve onları denemelere sokma, bazen çizgiyi aşma konusunda kötü bir alışkanlığa sahiptir. Partnerlerinden emin olmak o kadar uzun sürer ki, diğeri ilgisini kaybetme eğilimindedir. Bu inanç sıçramasını yapmaya inanmıyorlar. İnatçı yapıları sayesinde kendi dediklerinden vazgeçmezler.

İKİZLER BURCU Kendilerini bağlayacağını sandıkları her türlü bağlantıdan kaçarlar. Bir taahhütte bulunmaları söz konusu olduğunda imkansıza yakındır. İletişim konusunda oldukça yetenekli olan ikizler burcu yeni flört imkanlarını kaçırmak istemezler. Bu sebeple ilişkilerinde yeterli seviyede sadakat gösteremezler.

YAY BURCU Bir ortak için fazla kör ve dürtüsel olabilirler. Herkesle iyi gitmeyen kısa süreli, gündelik ilişkileri tercih ederler. Partnerlerini duygusal olarak tüketmeye eğilimlidirler ve bu da partnerinin kaçmasına neden olur. Özgür kalmayı isteyen yay burçları ilişkilerde oldukça sıkılgan olurlar.