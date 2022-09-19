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Bu burçlarla ilişkiye başlamadan önce bir daha düşünün! İlişkide başarısız olan 5 burç

19.09.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Astroloji hayatımızla ilgili oldukça bilgilendirici olabiliyor. Özellikle kadınların bir insanı tanırken ilk sorduğu sorular arasında burcu yer alıyor. Burçlar karakterler ve davranışlar hakkında bilinçlenmemizi sağlayabiliyor. İlişkide oldukça kötü olan burçlar bulunuyor. İşte ilişkiye başlamadan önce bilmeniz gereken o burçlar...

Astroloji en çok aşk hayatımızı etkiliyor. Birçok insan ilişkinin her aşamasında burçlardan yardım alıyor. Burçlara göre uyum düzeylerine bakıyor. Bazı burçlar var ki ilişkide yanına bile yaklaşılmaması gerekiyor. Tabi ki karakterler yükselen ve ay burçlarına göre değişim gösterebiliyor. Ancak ilişkide en başarısız burçlar denildiğinde ilk akla gelen burçlar bu burçlar oluyor.

İLİŞKİDE BAŞARISIZ OLAN BURÇLAR

KOÇ BURCU

KOÇ BURCU
Genellikle ilişkilerini en başından önemsememe hatasına düşerler. Koç, bir ilişkiyi daha başlamadan zayıflatan düşünceli olma faktörünü kaybetme eğilimindedir. Oldukça baskın yapıda olan koç burçları karşılarındaki insanlara sözlerini geçirmek için baskı yaratırlar.

BOĞA BURCU

BOĞA BURCU
Bu burç, insanları test etme ve onları denemelere sokma, bazen çizgiyi aşma konusunda kötü bir alışkanlığa sahiptir. Partnerlerinden emin olmak o kadar uzun sürer ki, diğeri ilgisini kaybetme eğilimindedir. Bu inanç sıçramasını yapmaya inanmıyorlar. İnatçı yapıları sayesinde kendi dediklerinden vazgeçmezler.

İKİZLER BURCU

İKİZLER BURCU
Kendilerini bağlayacağını sandıkları her türlü bağlantıdan kaçarlar. Bir taahhütte bulunmaları söz konusu olduğunda imkansıza yakındır. İletişim konusunda oldukça yetenekli olan ikizler burcu yeni flört imkanlarını kaçırmak istemezler. Bu sebeple ilişkilerinde yeterli seviyede sadakat gösteremezler.

YAY BURCU

YAY BURCU
Bir ortak için fazla kör ve dürtüsel olabilirler. Herkesle iyi gitmeyen kısa süreli, gündelik ilişkileri tercih ederler. Partnerlerini duygusal olarak tüketmeye eğilimlidirler ve bu da partnerinin kaçmasına neden olur. Özgür kalmayı isteyen yay burçları ilişkilerde oldukça sıkılgan olurlar.

BALIK BURCU

BALIK BURCU
Balıklar aşk kavramını severler ama ilişkilerde çok kötü olabilirler. Duyguları onları çok fazla yönetir ve onlar da batıl inançlıdır. Balık gerçekçi ve zor durumlardan hoşlanmaz ve sizden kurtulma eğilimi gösterir. Duygusallıklarıyla bilinen balık burçları bu durumu sizi yönetmek için kullanabilir.
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Balık burcu Boğa burcu İkizler burcu Koç burcu Yay burcu ilişki sorunları
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