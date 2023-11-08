Bu da oldu: Tavus kuşu CİMER'e şikayet edildi! "Hayvan düşmanlığı olarak düşünüyorum"

"HAYVAN DÜŞMANLIĞI OLARAK DÜŞÜNÜYORUM"

Daha önceden de şikayette bulunulduğunu belirten Ziynet Gökçe şöyle konuştu:

"Çocukken bizim evde kitap çok okunurdu, Şehzade Şirazi'nin kitabında tavus kuşları gibi egzotik hayvanlardan bahsedilirdi. Bu durum benim duygu dünyamı etkiledi. Bütün semavi dinlerinde tavus kuşunun bir nazar görevi gördüğünü biliyorum. Yunan mitolojisinde de bu duruma rastladım. Tüylerinden dolayı nazara karşı olduğu söylenir, benim de böylesi şeylere ilgim var. Ben de internetten kendime bir tavus kuşu satın aldım. 2016 yılının Aralık ayında aldım, hayvanın ismini Garguk olarak koyduk.