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  4. Bu da oldu: Tavus kuşu CİMER'e şikayet edildi! "Hayvan düşmanlığı olarak düşünüyorum"

Bu da oldu: Tavus kuşu CİMER'e şikayet edildi! "Hayvan düşmanlığı olarak düşünüyorum"

08.11.2023 13:22 | Son Güncelleme:
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Tokat’ta ilginç bir olay yaşandı. Niksar ilçesinde emekli öğretmen Ziynet Gökçe'nin bahçesinde baktığı Garguk isimli tavus kuşu, mahalle sakinlerince CİMER’e şikayet edildi! Gökçe, "8 yıla yakındır bu hayvana bakıyorum, neden şikayet edildiğini bilmiyorum, bu hazımsızlığın ne olduğunu bilmiyorum. Hayvan düşmanlığı olarak düşünüyorum. Devletin bu konuda kararı ne olur bilmiyorum ama bu hayvanı terk etmek istemiyorum. Onu terk etmek ona haksızlık olur, onu hiçe saymak olur" diye konuştu.

Tokat'ın Niksar ilçesi Çepnibey Mahallesinde müstakil bir evde yaşayan emekli öğretmen Ziynet Gökçe'nin bahçesinde beslediği tavus kuşu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet edildi.


Günün önemli manşetleri

ÜZÜNTÜSÜNÜ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Gökçe, Garguk adını verdiği tavus kuşunun CİMER’e şikayet edilmesinden duyduğu üzüntüyü sosyal medya hesabından duyurdu.

Çok sevdiği tavus kuşunun mahalleli tarafından CİMER’e şikayet edildiğini iddia eden Gökçe, bir hayvan sever olarak yaşananlardan duyduğu üzüntülü dile getirdi. Tavus kuşunun sabahın erken saatlerinde ötmesinden dolayı ifade edildi.

"HAYVAN DÜŞMANLIĞI OLARAK DÜŞÜNÜYORUM"

"HAYVAN DÜŞMANLIĞI OLARAK DÜŞÜNÜYORUM"

Daha önceden de şikayette bulunulduğunu belirten Ziynet Gökçe şöyle konuştu:

"Çocukken bizim evde kitap çok okunurdu, Şehzade Şirazi'nin kitabında tavus kuşları gibi egzotik hayvanlardan bahsedilirdi. Bu durum benim duygu dünyamı etkiledi. Bütün semavi dinlerinde tavus kuşunun bir nazar görevi gördüğünü biliyorum. Yunan mitolojisinde de bu duruma rastladım. Tüylerinden dolayı nazara karşı olduğu söylenir, benim de böylesi şeylere ilgim var. Ben de internetten kendime bir tavus kuşu satın aldım. 2016 yılının Aralık ayında aldım, hayvanın ismini Garguk olarak koyduk.

8 yıla yakındır bu hayvana bakıyorum, neden şikayet edildiğini bilmiyorum, bu hazımsızlığın ne olduğunu bilmiyorum. Hayvan düşmanlığı olarak düşünüyorum. Devletin bu konuda kararı ne olur bilmiyorum ama bu hayvanı terk etmek istemiyorum. Onu terk etmek ona haksızlık olur, onu hiçe saymak olur.

"ARTIK MÜCADELE EDECEK GÜCÜM KALMADI"

"ARTIK MÜCADELE EDECEK GÜCÜM KALMADI"

CİMER'e şikayet konusunda bir girişimde bulunmayacağım, daha önceden şikayet edildi. CİMER'in bu konudaki kararı ne olur bilmiyorum, sosyal medyada destekleyenler çok oldu. Artık mücadele edecek gücüm kalmadı, daha önceden de cami bahçesine girdiği için tekmelendi bu hayvan, kovuldu. Polis ve zabıta ekipleriyle beraber bu hayvanı yakalayıp getirdik.

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Anahtar Kelimeler:
Tavus kuşu

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