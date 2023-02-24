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Bu ilacı kullananlar dikkat! Demans riskini yüzde 50'ye kadar artırıyor

24.02.2023 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilinçsizce kullanılan ilaçların çok sayıda yan etkisi bulunuyor. Bu yan etkiler uzun zaman içerisinde ortaya çıkabiliyor. Yapılan araştırmalar sıklıkla kullanılan bir ilacın demansa yakalanma riskini yüzde 50'ye kadar artırabileceğini buldu.

Demans en sık karşılaşılan yaşlılık hastalıkları arasında yer alıyor. Genellikle yaşlılarda görünmesi nedeniyle yaşlılık hastalığı olarak da bilinen demans gençlerde de görülebiliyor. Demans riskini artıran birçok faktör bulunuyor. Yapılan araştırmalarda toplumda sıklıkla görülen bir sağlık problemini çözmek için kullanılan ilaçların demans riskini artırabildiği tespit edildi.

ARAŞTIRMA 10 YIL BOYUNCA İZLENDİ

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Harvard Üniversitesi, Çin ve Birleşik Krallık'tan bir araştırma ekibi, düzenli olarak müshil kullanan kişilerin bilişsel gerileme yaşama olasılığının yüzde 50 daha fazla olduğunu buldu. Büyük çalışma, 10 yıllık bir süre boyunca yarım milyondan fazla insanın verilerini kullandı. Araştırmacılar, ilaçların bağırsak bakterilerini, sinir sisteminde beyne giden ve beyne zarar veren toksinler oluşturacak şekilde etkileyebileceğine inanıyor.

DAHA FAZLA ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ VAR

Çalışmanın ortak yazarı ve Çin'in Guangdong kentindeki Çin Bilimler Akademisi'nden bir araştırmacı olan Dr Feng Sha, "Değiştirilebilecek risk faktörlerini belirleyerek bir kişinin bunama riskini azaltmanın yollarını bulmak çok önemlidir." dedi. "Araştırmamızın laksatifler ve demans arasında bulduğu bağlantıyı daha fazla araştırmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var."

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Çarşamba günü Neurology dergisinde yayınlanan çalışma için araştırmacılar, uzun vadeli sağlık eğilimlerini ölçmek için kullanılan Britanyalıların biyo-medikal bir veritabanı olan UK Biobank'tan veri topladı. Ortalama 10 yıl boyunca 40 ile 59 yaşları arasındaki 502.229 kişinin verilerini incelediler. Bu grubun 18.235'i veya yüzde 3,6'sı düzenli olarak reçetesiz satılan bir müshil kullandı.

MÜSHİL DEMANS RİSKİNİ YÜZDE 51 ARTIRDI

Çalışma süresi boyunca, bu grubun 218 üyesi - ya da yüzde 1,3'ü - bunama geliştirdi.
Müshil kullanmayan kullanıcıların yalnızca 1.969'u veya yüzde 0,4'ü bu durumdan muzdaripti. Araştırmacılar, yaş, diyet, zindelik ve genetik risk gibi diğer risk faktörlerini ayarladıktan sonra, müshil kullanan kişilerin demans riskini yüzde 51 artırdığını belirlediler.

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Ozmotik müshil kullanan kişilerin daha da büyük bir risk altında olduğu belirlendi. Bu ilaçlar, dışkıyı yumuşatmak için vücudun geri kalanından suyu dışkıya çekerek çalışır. Diğer ilaç türleri, sıvı eklemek yerine dışkının sıvısını tutmasına yardımcı olur ve bu da onu vücuttan dışarı itme sürecine yardımcı olur. Araştırmacılar, bu ilaçları kullanan kişilerin bunama riskinin yüzde 64 arttığını buldu. Beyne yeterli kan sağlanmadığında ortaya çıkan vasküler demans riski bu kişilerde yüzde 97 arttı.

KABIZLIK NEDEN OLUR?

Genellikle bir kişinin diyetine yeterince lif bakımından zengin meyve ve sebze almamanın bir sonucu olabilir. Kabızlık ayrıca, ileri yaştaki insanların günlük yaşamlarını yönetmek için ihtiyaç duyabilecekleri birçok ilacın bir yan etkisidir.

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Kabızlığın kendisi nadiren uzun vadeli sağlık sorunlarına neden olsa da, ağrı ve rahatsızlık hastaların yaşam kalitelerini düşürebilir. Sorunu çözmek için birçok kişi reçetesiz satılan müshillere yöneliyor. Bu ilaçlar dışkıyı gevşetir ve vücuttan geçişini kolaylaştırır.

KABIZLIĞA İYİ GELEN BESİNLER

YULAF

YULAF
Yulaf, beslenmenize daha fazla lif elde etmenin kolay ve sağlıklı bir yolu. Düzenli olarak yulaf yediğinizde, daha az kabızlık görebilir ve daha düzenli bağırsak hareketlerine sahip olabilirsiniz. Bu nedenle, sabahları bir kâse yulaf ezmesini tüketmeyi ihmal etmeyin.

YOĞURT

YOĞURT
Hem lif hem de magnezyum kabızlığın giderilmesini destekleyebilir, ancak yardımcı olabilecek başka bir kaynak daha vardır: probiyotikler veya canlı bakteriler. Araştırmalar, probiyotiklerin midede denge oluşturmaya katkıda bulunabileceğini ve probiyotiklerdeki iyi bakterilerin sindirim sisteminizdeki koşulları iyileştirmeye yardımcı olabileceğini, böylece daha düzenli bir sıklıkta etkili bir şekilde işlev görebileceğini ve boşaltabileceğini öne sürüyor.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER
Yemeklerinize daha fazla lif katmanın kolay bir yolu, bol miktarda yapraklı yeşillik pişirmektir. Liflere ek olarak, yapraklı yeşillikler, kabızlığa yardımcı olabilecek önemli bir mineral olan bol miktarda magnezyum içerir.

AVOKADO

AVOKADO
Avokado tostu, sabahlarınız için damak tadınızı lezzetli bir kahvaltıyla beslemekten daha fazlasını yapabilir. Bu meyve, önemli miktarda lif, magnezyum ve sorbitol içeriyor. Avokado ayrıca, daha hızlı bir sindirim sistemini destekleyerek kabızlığı önleyebilen çözünür ve çözünmez lif içerir.

KURU ERİK

KURU ERİK
Araştırmalar, kuru eriklerin kabızlık semptomlarını hafifletebileceğini, dışkı çıkışını iyileştirebileceğini ve son çıkış sürecinin süresini sağlıklı bir şekilde hızlandırabileceğini bulmuştur. Bir fincan kuru erik içinde 12 gram çözünür lif olduğu düşünüldüğünde, bu çok şaşırtıcı değil. Kuru erik ayrıca bileşik sorbitol nedeniyle doğal bir müshil olarak kabul edilir.
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