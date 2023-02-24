Bu ilacı kullananlar dikkat! Demans riskini yüzde 50'ye kadar artırıyor

Demans en sık karşılaşılan yaşlılık hastalıkları arasında yer alıyor. Genellikle yaşlılarda görünmesi nedeniyle yaşlılık hastalığı olarak da bilinen demans gençlerde de görülebiliyor. Demans riskini artıran birçok faktör bulunuyor. Yapılan araştırmalarda toplumda sıklıkla görülen bir sağlık problemini çözmek için kullanılan ilaçların demans riskini artırabildiği tespit edildi.

ARAŞTIRMA 10 YIL BOYUNCA İZLENDİ

Harvard Üniversitesi, Çin ve Birleşik Krallık'tan bir araştırma ekibi, düzenli olarak müshil kullanan kişilerin bilişsel gerileme yaşama olasılığının yüzde 50 daha fazla olduğunu buldu. Büyük çalışma, 10 yıllık bir süre boyunca yarım milyondan fazla insanın verilerini kullandı. Araştırmacılar, ilaçların bağırsak bakterilerini, sinir sisteminde beyne giden ve beyne zarar veren toksinler oluşturacak şekilde etkileyebileceğine inanıyor.

DAHA FAZLA ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ VAR

Çalışmanın ortak yazarı ve Çin'in Guangdong kentindeki Çin Bilimler Akademisi'nden bir araştırmacı olan Dr Feng Sha, "Değiştirilebilecek risk faktörlerini belirleyerek bir kişinin bunama riskini azaltmanın yollarını bulmak çok önemlidir." dedi. "Araştırmamızın laksatifler ve demans arasında bulduğu bağlantıyı daha fazla araştırmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var."

Çarşamba günü Neurology dergisinde yayınlanan çalışma için araştırmacılar, uzun vadeli sağlık eğilimlerini ölçmek için kullanılan Britanyalıların biyo-medikal bir veritabanı olan UK Biobank'tan veri topladı. Ortalama 10 yıl boyunca 40 ile 59 yaşları arasındaki 502.229 kişinin verilerini incelediler. Bu grubun 18.235'i veya yüzde 3,6'sı düzenli olarak reçetesiz satılan bir müshil kullandı.

MÜSHİL DEMANS RİSKİNİ YÜZDE 51 ARTIRDI

Çalışma süresi boyunca, bu grubun 218 üyesi - ya da yüzde 1,3'ü - bunama geliştirdi.

Müshil kullanmayan kullanıcıların yalnızca 1.969'u veya yüzde 0,4'ü bu durumdan muzdaripti. Araştırmacılar, yaş, diyet, zindelik ve genetik risk gibi diğer risk faktörlerini ayarladıktan sonra, müshil kullanan kişilerin demans riskini yüzde 51 artırdığını belirlediler.

Ozmotik müshil kullanan kişilerin daha da büyük bir risk altında olduğu belirlendi. Bu ilaçlar, dışkıyı yumuşatmak için vücudun geri kalanından suyu dışkıya çekerek çalışır. Diğer ilaç türleri, sıvı eklemek yerine dışkının sıvısını tutmasına yardımcı olur ve bu da onu vücuttan dışarı itme sürecine yardımcı olur. Araştırmacılar, bu ilaçları kullanan kişilerin bunama riskinin yüzde 64 arttığını buldu. Beyne yeterli kan sağlanmadığında ortaya çıkan vasküler demans riski bu kişilerde yüzde 97 arttı.

KABIZLIK NEDEN OLUR?

Genellikle bir kişinin diyetine yeterince lif bakımından zengin meyve ve sebze almamanın bir sonucu olabilir. Kabızlık ayrıca, ileri yaştaki insanların günlük yaşamlarını yönetmek için ihtiyaç duyabilecekleri birçok ilacın bir yan etkisidir.

Kabızlığın kendisi nadiren uzun vadeli sağlık sorunlarına neden olsa da, ağrı ve rahatsızlık hastaların yaşam kalitelerini düşürebilir. Sorunu çözmek için birçok kişi reçetesiz satılan müshillere yöneliyor. Bu ilaçlar dışkıyı gevşetir ve vücuttan geçişini kolaylaştırır.