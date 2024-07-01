Bu iş uğruna kuaförlüğü bırakan kadın sürü sahibi oldu! Yoğun ilgi görüyor

Birkaç yıl önce 50 anaca ulaştığını belirten Ayyer, "Artık yeniden üretmeye başladım. Sabah 06.30'dan 08.00'e kadar sağımı bitiriyorum. Hayvanların bakımlarını yapıyorum, otlatıyorum. Ürünlerimi sosyal medya ve telefonla satıyorum. Artık bir müşteri portföyüm var. Küçük mandıramda sütümü süzüp mayalıyorum. Serin ortamda olgunlaşınca soğutucuda bekletiyorum." diye konuştu.