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    4. Bu iş uğruna kuaförlüğü bırakan kadın sürü sahibi oldu! Yoğun ilgi görüyor

    Bu iş uğruna kuaförlüğü bırakan kadın sürü sahibi oldu! Yoğun ilgi görüyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    01.07.2024 07:26
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    Kuaförlüğü bırakıp hayatını keçi yetiştiriciliğine adayan kadın hikayesiyle birçok kişiye ilham oluyor. Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kuaförlüğü bırakıp 5 yıldır Halep keçisi yetiştiren Kezban Ayyer, haftanın 7 günü hayvanlarıyla ilgileniyor.

    Bozüyük ilçesinde 15 sene kadın kuaförlüğü yapan 2 çocuk annesi 48 yaşındaki Ayyer, 2019'da bir arkadaşının kızının inek sütüne alerjisi olduğunun ortaya çıkması, doktorunun keçi sütü tavsiye etmesi üzerine bu ürünün arayışına girdi.


    Express

    Keçi sütü bulmakta zorlanan Ayyer, bu sütle beslenmesi gereken kişilere yardımcı olabilmek ve ürüne erişimi kolaylaştırmak için kuaförlüğü bırakarak yetiştiricilik yapmaya karar verdi.

    Aynı yıl Adana'nın Ceyhan ilçesindeki bir çiftlikten Halep cinsi 17 anaç, 25 oğlak ile 1 teke alarak Pazaryeri'ne yerleşen Ayyer, 5 senedir ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de kiraladığı ağılında haftanın 7 günü sabah ve akşam hayvanlarıyla ilgileniyor.

    Şu anda 35 küçükbaş hayvanı bulunan, 5 yıllık süreçte 100'den fazla oğlak yetiştiren Ayyer, yaşlanan keçileri ise isteyen besicilere satıyor.

    Sağdığı sütlerden ilçe merkezindeki mandırasında yoğurt ve peynir üreten, çiğ süt satışı da yapan Ayyer, ürünlerini sosyal medya ve telefon aracılığıyla il geneline pazarlıyor.

    "ARTIK BİR MÜŞTERİ PORTFÖYÜM VAR"

    "ARTIK BİR MÜŞTERİ PORTFÖYÜM VAR"

    Kezban Ayyer, keçilerinin 3'üncü kuşak yavrularının doğduğunu, elinde 12 anaç ile 23 oğlak bulunduğunu söyledi.

    Birkaç yıl önce 50 anaca ulaştığını belirten Ayyer, "Artık yeniden üretmeye başladım. Sabah 06.30'dan 08.00'e kadar sağımı bitiriyorum. Hayvanların bakımlarını yapıyorum, otlatıyorum. Ürünlerimi sosyal medya ve telefonla satıyorum. Artık bir müşteri portföyüm var. Küçük mandıramda sütümü süzüp mayalıyorum. Serin ortamda olgunlaşınca soğutucuda bekletiyorum." diye konuştu.

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    Anahtar Kelimeler:
    Kuaför keçi
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