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  4. Bu kestane alerji yapıyor, gerçeğiyle ayırt etmesi zor! 'Sahtesini yemeyin, zehirlenebilirsiniz'

Bu kestane alerji yapıyor, gerçeğiyle ayırt etmesi zor! 'Sahtesini yemeyin, zehirlenebilirsiniz'

26.12.2023 18:40 | Son Güncelleme:
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Kış aylarının gelmesiyle bolca tüketilen kestane satışları arttı. Bu yıl ülkedeki kestane sayıları azaldı ve yüksek fiyatlar dolayısıyla ithal kestane satışları da arttı. Hayvan yemi olarak ithal edilen Çin kestanelerinin son günlerde pazarlarda satışa çıkarıldığı öğrenildi. Yerli kestanelerden ayırt edilmesi zor olan ve insan sağlığına ciddi zarar verdiği tespit edilen kestaneler için İstanbul ve İzmir'de Zabıta ekipleri halk pazarında denetleme yaptı.

İzmir'in Tire ilçesinde ve İstanbul Esenler'de pazarda denetim yaparken satılan kestanelerden şüphelenen zabıta ekipleri, kestanelerin Çin kestanesi olduğunu belirledi.

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Kışın gelmesiyle birlikte kestane satışları başladı. Ancak bu yıl ülkemizde kestanenin az bulunması ve yüksek fiyatla satışı yapılması nedeniyle ithal kestanelerin satışı da arttı. Hayvan yemi olarak ithal edilen Çin kestanelerinin son günlerde pazarlarda satışa çıkarıldığı öğrenildi. Yerli kestanelerden ayırt edilmesi zor olan ve insan sağlığına zararlı olduğu tespit edilen Çin kestaneleri için Esenler Belediyesi Zabıta ekipleri halk pazarında denetleme yaptı.

Pazar alanından yerli kestaneden daha büyük ve ucuza satıldığı için bir kestane tezgahından şüphelenen zabıta ekipleri, numune alınması için durumu Esenler Kaymakamlığı İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Pazar alanına gelen İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, kestane tezgahından incelenmek üzere numune aldı. Alınan numunelerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü laboratuvarlarında inceleneceği öğrenildi.

İnceleme sonuçlanana kadar Esenler Belediyesi'nin yediemin deposunda muhafaza edilecek olan ürünlerin Çin malı çıkması durumunda imha edileceği, kurallara uygun çıkması durumunda ise satıcıya iade edileceği öğrenildi.

"FİYATI UYGUN VE İRİ TANELİ OLMASI ŞÜPHELERİMİZİ ARTTIRIR"

"FİYATI UYGUN VE İRİ TANELİ OLMASI ŞÜPHELERİMİZİ ARTTIRIR"

Esenler Belediyesi Zabıta Bölge Amiri Savaş Mazlum, "Çin malı kestanelerin özellikle tespit ederken yaptığımız çalışma, büyük iri taneli olması ve fiyatının uygun olması. Fiyatı uygun ve iri taneli olması şüphelerimizi arttırır. Arttırdığı zaman Esenler Kaymakamlığı İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerini belirtilen adrese çağırarak inceleme yapmalarını istiyoruz. Onlar inceleme yapıyor. İncelemenin ardından buradaki kestanenin Çin malı olduğu tespit edilirse, ilgili kişi hakkında gerekli yasal işlem yapılarak buradaki bütün mallar imha edilmek üzere tarafımızca alınır. Etiketinde Yalova yazıyor, bunun için de Yalova olmağı tespit edilirse, tüketiciyi yanıltmaktan ayrı bir işlem yapılıyor" ifadelerini kullandı.

SATARKEN YAKALANDI!

SATARKEN YAKALANDI!

İzmir'in Tire ilçesinde de, pazarda denetim yaparken satılan kestanelerden şüphelenen zabıta ekipleri, kestanelerin Çin kestanesi olduğunu belirledi. Tire Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Tire Salı Pazarında denetim yaparken, bir kamyonet kasasında kestane satıldığını fark etti. Seyyar satıcının yanına giden ekipler, kestanelerin normalden daha büyük olduğunu, çuvallarında da Çin etiketi olduğunu belirledi. Bunun üzerine hemen satışı durduran zabıta ekipleri, son günlerde gündeme gelen 200 kilogramlık Çin kestanesine imha edilmek üzere el koydu. Seyyar satıcı İzzettin A.’ya, Kabahatler Kanununa göre para cezası uygulandı.

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Anahtar Kelimeler:
kestane alerji sahte
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