Bu kestane alerji yapıyor, gerçeğiyle ayırt etmesi zor! 'Sahtesini yemeyin, zehirlenebilirsiniz'

"FİYATI UYGUN VE İRİ TANELİ OLMASI ŞÜPHELERİMİZİ ARTTIRIR"

Esenler Belediyesi Zabıta Bölge Amiri Savaş Mazlum, "Çin malı kestanelerin özellikle tespit ederken yaptığımız çalışma, büyük iri taneli olması ve fiyatının uygun olması. Fiyatı uygun ve iri taneli olması şüphelerimizi arttırır. Arttırdığı zaman Esenler Kaymakamlığı İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerini belirtilen adrese çağırarak inceleme yapmalarını istiyoruz. Onlar inceleme yapıyor. İncelemenin ardından buradaki kestanenin Çin malı olduğu tespit edilirse, ilgili kişi hakkında gerekli yasal işlem yapılarak buradaki bütün mallar imha edilmek üzere tarafımızca alınır. Etiketinde Yalova yazıyor, bunun için de Yalova olmağı tespit edilirse, tüketiciyi yanıltmaktan ayrı bir işlem yapılıyor" ifadelerini kullandı.