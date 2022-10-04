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Bu kişilerin yanında dediklerinize dikkat edin! Astrolojide en alıngan burçlar

04.10.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı kişiler var ki onlara şaka yapmak bile oldukça kötü sonuçlar doğurabiliyor. Sizin için çok normal söylediğiniz bir şey onlar için kırıcı olabiliyor. Alıngan insanlar karşılarındaki kişileri zor duruma sokabiliyorlar. En alıngan burçları merak ediyorsanız aşağıya göz atabilirsiniz.

Burçlar karakter özelliklerimizi oldukça etkileyebiliyor. Daha neşeli ve sinirli olmamıza neden olduğu gibi alıngan olmamıza da yol açabiliyor. Bazı insanlar insanlar insan kuru yerden nem kapıyor deniliyor. Alınganlık konusunda çok hassas olan bu kişilerin ortak özellikleri aşağıda yer alan burçlara sahip olmaları olabilir.

EN ALINGAN BURÇLAR

YENGEÇ BURCU

YENGEÇ BURCU
Zodyak’ın en alıngan insanları olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Hep bir anne/baba yaklaşımıyla çevresindekileri koruyup kollayan bir tarzları vardır. Yeri geldiğinde omzuna başınızı koyup ağlayabileceğiniz insanlardır. Böylesine şefkatli olmalarına karşın alıngan bir kimyaları var. Eleştiriye maruz kaldıklarında hemen itiraz edip savunmaya geçerler. Bir diğer su grubu ailesinden olan Balıklar, kırıldıklarını dillendirmezken Yengeçler hafif de olsa sitem ederler. En çok da yakın çevrelerinden gelen darbelere dayanamazlar. Sırtından vurulmuş hissi Yengeçleri yaralar. Yengeçler, ilgi isteyen bir sevgili için oldukça ideal adaylardır. Romantizmin sahiplenici ve koruyucu ruhunu yansıtırlar. Öncelikleri arasında ailesi ve aşkı yer alır. Sevgilisinin ilgisizliği, soğukluğu veya kaba davranışları Yengeçleri duygusal olarak çok incitir. Sadece tavırlarla değil ağızdan çıkan imalı bir yergiyle bile beklenenden fazla incinebilirler.

BALIK BURCU

BALIK BURCU
Naif ve duygusal mizacı kötü yorumlara gelemez. Koç veya Aslanlar gibi sinirlenmez ama kırılırlar. Başını yastığa koyar koymaz uyuyanlardan değildir Balıklar. Bazen ufak bir konuyu bile kafaya taktıklarından uykuları kaçabilir. Kibar ve hoşgörülü yaklaşımlarıyla bazen kırıldıklarını fark edemezsiniz bile. Aşkta reddedilmeye gelemediklerinden ilk adımı atmaya cesaret edemezler. Utangaç ve çekingen yaklaşımları bazen karşı tarafı beklemekten yorabilir. Hislerine karşılık bulamamasının sebebi ego değil, bu sıkıntıyla baş edemeyeceği kaygısından kaynaklanır. Aşka bu derece değer veren insanların yürek sızıları derin olur. Toplum içerisinde de medeniyetten uzak yaklaşımlı insanlara aynı seviyesizlikle karşılık vermezler. Karşılarındaki kim olursa olsun onları kazanmaya çalışırlar. Buna rağmen aynı kaba tavırlara maruz kalırlarsa çok bozulurlar. İyi niyetlerinin suiistimal edilmesi canlarını sıkar. Fazlasıyla alındıkları durumlarda ağlayarak deşarj olurlar.

ASLAN BURCU

ASLAN BURCU
Öz güveniyle her işin rahatlıklar üstesinden gelebileceklerini düşünür Aslan burçları. Kendilerini takdir ederken başkalarından da takdir görmek isterler. Olumsuz eleştirilere tahammülleri yoktur Aslanların. Bu onlar için ciddi bir alınganlık gerekçesidir. Sonrasında mağrur bir ifadeye bürünmez, aksine sert tepkiler gösterebilirler. Eğlencelidir, pozitiftir, paylaşımcıdır Aslanlar. Vereceğinin en iyisini vermeye çalışır sevdiklerine. Aşkta da oldukça cömert insanlardır. Flörtünü şımartır, gezer tozar, hayatı onunla deneyimlemeye bayılırlar. Tek istedikleri sevgi, şefkat ve bol miktarda iltifattır. İlişkinin baskın tarafını oluştururlar. Mutlu bir birliktelik için aşkına kendini adarlar. Gel gör ki sevdiğinden alaycı, küçümseyici sözler duymak yıpratıcıdır onlar için. Ağzının tadı kaçarsa yüzü düşer. Aslan burçlarının partnerleri olumsuz yorumlarını mümkünse kendine saklasın. Aksi takdirde bu özgüvenli kişilerin pençesiyle yüzleşmek zorunda kalırlar.
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