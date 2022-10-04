Bu kişilerin yanında dediklerinize dikkat edin! Astrolojide en alıngan burçlar

Burçlar karakter özelliklerimizi oldukça etkileyebiliyor. Daha neşeli ve sinirli olmamıza neden olduğu gibi alıngan olmamıza da yol açabiliyor. Bazı insanlar insanlar insan kuru yerden nem kapıyor deniliyor. Alınganlık konusunda çok hassas olan bu kişilerin ortak özellikleri aşağıda yer alan burçlara sahip olmaları olabilir.

EN ALINGAN BURÇLAR

YENGEÇ BURCU Zodyak’ın en alıngan insanları olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Hep bir anne/baba yaklaşımıyla çevresindekileri koruyup kollayan bir tarzları vardır. Yeri geldiğinde omzuna başınızı koyup ağlayabileceğiniz insanlardır. Böylesine şefkatli olmalarına karşın alıngan bir kimyaları var. Eleştiriye maruz kaldıklarında hemen itiraz edip savunmaya geçerler. Bir diğer su grubu ailesinden olan Balıklar, kırıldıklarını dillendirmezken Yengeçler hafif de olsa sitem ederler. En çok da yakın çevrelerinden gelen darbelere dayanamazlar. Sırtından vurulmuş hissi Yengeçleri yaralar. Yengeçler, ilgi isteyen bir sevgili için oldukça ideal adaylardır. Romantizmin sahiplenici ve koruyucu ruhunu yansıtırlar. Öncelikleri arasında ailesi ve aşkı yer alır. Sevgilisinin ilgisizliği, soğukluğu veya kaba davranışları Yengeçleri duygusal olarak çok incitir. Sadece tavırlarla değil ağızdan çıkan imalı bir yergiyle bile beklenenden fazla incinebilirler.

BALIK BURCU Naif ve duygusal mizacı kötü yorumlara gelemez. Koç veya Aslanlar gibi sinirlenmez ama kırılırlar. Başını yastığa koyar koymaz uyuyanlardan değildir Balıklar. Bazen ufak bir konuyu bile kafaya taktıklarından uykuları kaçabilir. Kibar ve hoşgörülü yaklaşımlarıyla bazen kırıldıklarını fark edemezsiniz bile. Aşkta reddedilmeye gelemediklerinden ilk adımı atmaya cesaret edemezler. Utangaç ve çekingen yaklaşımları bazen karşı tarafı beklemekten yorabilir. Hislerine karşılık bulamamasının sebebi ego değil, bu sıkıntıyla baş edemeyeceği kaygısından kaynaklanır. Aşka bu derece değer veren insanların yürek sızıları derin olur. Toplum içerisinde de medeniyetten uzak yaklaşımlı insanlara aynı seviyesizlikle karşılık vermezler. Karşılarındaki kim olursa olsun onları kazanmaya çalışırlar. Buna rağmen aynı kaba tavırlara maruz kalırlarsa çok bozulurlar. İyi niyetlerinin suiistimal edilmesi canlarını sıkar. Fazlasıyla alındıkları durumlarda ağlayarak deşarj olurlar.