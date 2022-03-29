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Bu sene camilerde teravih namazı kılınacak mı? 2022 Ramazan'da ilk teravih namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?

29.03.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sene camilerde teravih namazı kılınacak mı? sorusunun yanıtı Ramazan ayına az bir zaman kala vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 2 yıldır teravih namazı camilerde kılınamıyordu. Bu kapsamda Bu sene camilerde teravih namazı kılınacak mı? 2022 Ramazan'da ilk teravih namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte konuya ilişkin detaylar...

Bu sene camilerde teravih namazı kılınacak mı? sorusunun yanıtı Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ramazan'ın bolluğundan yararlanmak isteyen Müslümanlar bu ayda oruç ibadetlerini yerine getirecek. Bu sene camilerde teravih namazı kılınacak mı? 2022 Ramazan'da ilk teravih namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? soru ve konu başlıkları da internette araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

BU SENE CAMİLERDE TERAVİH NAMAZI KILINACAK MI?

Teravih namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında son 2 yıldır camilerde kılınmıyor.
Vatandaşlar Ramazan ayına sayılı günler kala konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Fakat bu yıl camilerde teravih namazı kılınıp kılınmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellencektir...

2022 RAMAZAN'DA İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?

2022 RAMAZAN'DA İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Bakanlığı'nın 2022 Dini Günler Takvimine göre; bu yıl Ramazan 2 Nisan'da başlayacak. Bu bilgiler ışığında bu yılın ilk teravih namazı 1 Nisan 2022 gecesi kılınacak. İlk teravih namazı 1 Nisan Cuma günü yatsı namazından sonra kılınacaktır.

2022 RAMAZAN'DA İLK TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

2022 RAMAZAN'DA İLK TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Bakanlığı resmi web sitesinde il ili namaz vakitlerini yayımladı. Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitleri sayfasının linki şe şekilde: https://namazvakitleri.diyanet.gov.tr/tr-TR/9541/istanbul-icin-namaz-vakti
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Anahtar Kelimeler:
Teravih namazı Ramazan
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