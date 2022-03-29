Bu sene camilerde teravih namazı kılınacak mı? sorusunun yanıtı Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ramazan'ın bolluğundan yararlanmak isteyen Müslümanlar bu ayda oruç ibadetlerini yerine getirecek. Bu sene camilerde teravih namazı kılınacak mı? 2022 Ramazan'da ilk teravih namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? soru ve konu başlıkları da internette araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.