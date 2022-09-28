Bu yiyecekleri sağlıklı sanıyoruz ama cinsel hayatı bitiriyor! Cinsellik için gizli düşman olan 7 tehlikeli yiyecek

Cinsel arzu yani libido zamanla düşüp yükselebiliyor. Libidonun düşmesine neden olan etkiler arasında gün içerisinde yaptığımız davranışlar ve yediğimiz yiyecekler etkili oluyor. Bazı yiyecekler cinsel arzunun yükselmesini sağlarken bazıları ise hiç beklemediğimiz derecede düşüş yaşatıyor. Libidoyu düşüren yiyeceklerin zararları toplum tarafından tam olarak bilinmiyor. Sağlıklı diye tüketilen birçok yiyecek cinsellik için soruna neden olabiliyor.

LİBİDO DÜŞÜREN YİYECEKLER

DİYET İÇECEKLER Diyet içeceklerin bel çevreniz için iyi olduğunu düşünebilirsiniz ama konu cinselliğe gelince durum pek de iç açıcı değil. Gazlı içeceklere konan ilave tatlandırıcılar, serotonin seviyesini düşürüyor. Serotonin doğrudan mutlulukla ve iyi hissetmekle bağlantılı; hem kadın hem erkek için düşük serotonin düşük libido demek. Tatlandırıcılı diyet içecek yerine orjinal versiyonuna maden suyu ya da su ekleyebilirsiniz. Hem de fazladan su içmek ihtiyacınız olan enerjiyi sağlıyor.

SOYA İÇEREN YİYECEKLER Bitkisel temelli beslenirken çok fazla tofudan yararlanıyor olabilirsiniz ancak bu seçiminiz seks hayatınızı olumsuz etkileyebiliyor. Yüksek oranda soya içeren edamame ve tofu gibi yiyeceklerin kadınlarda seks hormonunu düşürdüğü görüldü. Hatta menopoz öncesi kadınlarda bu süreci hızlandırıcı etkisi olduğu bulundu. Belli bir oranda soya içerikli yiyecek yemenizde sıkıntı yok ama her öğünde de sağlıklı diye soya yemezseniz sizin için iyi olur.

MEYAN KÖKÜNÜ SADECE KADINLAR KULLANMALI Meyan kökünün içindeki anasonumsu lezzet, erkeklerde testosteron üretimini düşürüyor ve libidoya büyük bir etki yapıyor. Ancak bu besin erkekler için zararlı olsa da kadınlara afrodizyak olarak ikram edilebiliyor.

MAKARNA Başka bir popüler yemek olan makarnanın da özellikle erkekler için negatif etkileri olabiliyor, özellikle de yatak odasında. Makarna yediğinizde çok tok ve şişmiş hissedersiniz, bu da sizi başka şeyler yapmaktan alıkoyabiliyor. Çünkü makarna tüketimi insülin seviyesini yükseltiyor. Bu da erkeklerin doğru zamanda atik davranmasına engel olabiliyor.