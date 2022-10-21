Bu yöntemleri deneyenler en az 20 yaş genç gösteriyor! Cildinizi daha genç gösterecek güzellik sırları

Cildimiz güneş ışınları, zararlı alışkanlıklar, makyajla uyumak, stres, yaş, genetik faktörler gibi nedenlerden kolayca etkilenerek canlı ve sağlıklı görünümünü kaybedebiliyor. Ciltte meydana gelen problemleri çözmek için birçok güzellik sırrı bulunuyor. Daha genç ve diri görünen kadınların cilt bakım sırlarını merak ediyorsanız aşağıdaki yöntemlere göz atabilirsiniz.

CİLDİNİZİ DAHA GENÇ GÖSTERMEK SİZİN ELİNİZDE

DOMATES MASKESİ Mat bir görüntüye sahip olan ve stresli yaşam yüzünden gençliğini kaybetmiş yüzler için domates dilimleri birebirdir. Domates dilimlerini kullanarak kendinize maske yapın ve uygulamaya başlayın. Cildinizin daha yumuşak, nemli ve genç görünmesini istiyorsanız domatesleri güzelce dilimleyip bu dilimleri haftada bir 20 dakika olmak şartıyla cildinize uygulayın. Eğer cildinizde iltihap bulunuyorsa dilimlemiş olduğunuz domates yerine suyundan da yararlanabilirsiniz. Domatesin suyunu alın ve iltihaplı bölgeyi ovalayın. Zeytinyağı ile domatesin posasını karıştırarak da elde edeceğiniz karışım ile yapacağınız doğal maskeyi cildinize uygulayarak cildinizin tonunu düzeltebilirsiniz.

AŞIRI MAKYAJ YAPMAYIN Elinizden geldiğince doğal görünün ki cildinizi yıpratmayın. Ne kadar doğal olduğu tartışılıyor olsa da her makyaj malzemesi kimyasal madde içermektedir. Bu yüzden sürekli kimyasal madde ile etkileşim halinde olduğunuzdan dolayı yavaş yavaş genç görüntünüzü kaybediyorsunuz.

KIRIŞIKLIKLAR İÇİN PATATESTEN YARDIM ALIN Daha genç görünmek için patatesi kullanabilirsiniz. Patates cildinizi aydınlatır ve kırışıklıkları yok eder. Her gün düzenli olarak 15 dakika boyunca cildinize patates maskesi uygulayarak kırışıklıklara veda edebilirsiniz. Patates suyu ile çiğ patates posasını da cilt güzelliği için de tercih edebilirsiniz. Yüz hatlarınız daha temiz görünmesi ve cildinizin esnemesi için patates maskesine bir miktar limon suyu eklemelisiniz.

SU İÇMEYİ ATLAMAYIN Günde en az 2 litre su tüketirseniz cildiniz kendini daha hızlı yeniler ve zararları yok eder. Düzenli olarak su tüketmeniz için her gittiğiniz yere suyunuzu da götürün.