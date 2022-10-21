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Bu yöntemleri deneyenler en az 20 yaş genç gösteriyor! Cildinizi daha genç gösterecek güzellik sırları

21.10.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşımız ilerledikçe sağlığımız gibi saçımız ve cildimizde de değişimler meydana geliyor. Saçtaki beyazlar saç boyaları ile kolayca kapansa da ciltte meydana gelen kırışıklıkları geçirmek için doğal yöntemler olmadığı düşünülüyor. Ancak düzenli olarak yapılan cilt bakımları ile en az 20 yaş genç gözükmek mümkün olabiliyor.

Cildimiz güneş ışınları, zararlı alışkanlıklar, makyajla uyumak, stres, yaş, genetik faktörler gibi nedenlerden kolayca etkilenerek canlı ve sağlıklı görünümünü kaybedebiliyor. Ciltte meydana gelen problemleri çözmek için birçok güzellik sırrı bulunuyor. Daha genç ve diri görünen kadınların cilt bakım sırlarını merak ediyorsanız aşağıdaki yöntemlere göz atabilirsiniz.

CİLDİNİZİ DAHA GENÇ GÖSTERMEK SİZİN ELİNİZDE

DOMATES MASKESİ

DOMATES MASKESİ
Mat bir görüntüye sahip olan ve stresli yaşam yüzünden gençliğini kaybetmiş yüzler için domates dilimleri birebirdir. Domates dilimlerini kullanarak kendinize maske yapın ve uygulamaya başlayın. Cildinizin daha yumuşak, nemli ve genç görünmesini istiyorsanız domatesleri güzelce dilimleyip bu dilimleri haftada bir 20 dakika olmak şartıyla cildinize uygulayın. Eğer cildinizde iltihap bulunuyorsa dilimlemiş olduğunuz domates yerine suyundan da yararlanabilirsiniz. Domatesin suyunu alın ve iltihaplı bölgeyi ovalayın. Zeytinyağı ile domatesin posasını karıştırarak da elde edeceğiniz karışım ile yapacağınız doğal maskeyi cildinize uygulayarak cildinizin tonunu düzeltebilirsiniz.

AŞIRI MAKYAJ YAPMAYIN

AŞIRI MAKYAJ YAPMAYIN
Elinizden geldiğince doğal görünün ki cildinizi yıpratmayın. Ne kadar doğal olduğu tartışılıyor olsa da her makyaj malzemesi kimyasal madde içermektedir. Bu yüzden sürekli kimyasal madde ile etkileşim halinde olduğunuzdan dolayı yavaş yavaş genç görüntünüzü kaybediyorsunuz.

KIRIŞIKLIKLAR İÇİN PATATESTEN YARDIM ALIN

KIRIŞIKLIKLAR İÇİN PATATESTEN YARDIM ALIN
Daha genç görünmek için patatesi kullanabilirsiniz. Patates cildinizi aydınlatır ve kırışıklıkları yok eder. Her gün düzenli olarak 15 dakika boyunca cildinize patates maskesi uygulayarak kırışıklıklara veda edebilirsiniz. Patates suyu ile çiğ patates posasını da cilt güzelliği için de tercih edebilirsiniz. Yüz hatlarınız daha temiz görünmesi ve cildinizin esnemesi için patates maskesine bir miktar limon suyu eklemelisiniz.

SU İÇMEYİ ATLAMAYIN

SU İÇMEYİ ATLAMAYIN
Günde en az 2 litre su tüketirseniz cildiniz kendini daha hızlı yeniler ve zararları yok eder. Düzenli olarak su tüketmeniz için her gittiğiniz yere suyunuzu da götürün.

SICAK SUDAN KAÇININ

SICAK SUDAN KAÇININ
Banyo yaparken aşırı sıcak su ile duş alırsanız cildinizin tahriş olmasını ve genç görüntüsünün yok olmasını sağlarsınız. Bu durumdan etkilenmemek istiyorsanız duş aldığınız suyun çok sıcak olmamasını sağlayın. Sıcak su ile kalmayıp çok kuvvetli sabunlar kullandığınız taktirde cildiniz kurur ve koruyucu yağları cildinizden uzaklaştırır. Son olarak duş sonrasında cildinizi kurulama aşamasındayken tahriş etmemek için yumuşak havlu kullanmalısınız.
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