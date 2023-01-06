Bugüne kadar çöpe attığınız için pişman olacaksınız! Kahve telvesinin hayatı kolaylaştıran kullanım alanları

Kahve ülkemizde en sık tüketilen içecekler arasında bulunuyor. Günün her saatinde tüketilen kahveler vücudumuza enerji veriyor. Kahve içildikten sonra dibinde kalan telve çöpe atılıyor. Ancak bu telvenin hiç bilinmeyen faydaları bulunuyor. Kahve telvesi hayatın birçok alanında kolaylık sağlıyor.

KAHVE TELVESİNİN KULLANIM ALANLARI

BÖCEKLERE VEDA EDİN Kahve, böcekler için zehirli olabilen diterpenler içerir. Bu nedenle sivrisinekleri, meyve sineklerini, böcekleri ve diğer zararlıları kovmak için kahve telvesi kullanabilirsiniz. Telveyi oturma alanlarının yakınına serpiştirin veya oraya bir fincan kahve telvesi koyun. Böcekleri bitkilerinizden uzak tutmak için sapların etrafına bir miktar toprak koyun bu, salyangoz ve sümüklü böcek gibi böceklere karşı bir bariyer oluşturacaktır.

ÇİÇEKLERİ UZUN SÜRE TAZE TUTUN Çiçeklerinizi biraz daha taze tutmak istiyorsanız, çiçek suyuna seyreltilmiş kahveyi dökmeyi deneyebilirsiniz - bu, bitkilere destek sağlar. Muhtemelen demlenmiş kahvede bulunan nitrojen, magnezyum ve potasyum yüzündendir ancak konsantre kahve koymayın, çok asitli olabilir.

ETİ LOKUM GİBİ YUMUŞATIN Kahvenin içindeki asit ette daha yumuşak, daha hassas bir doku oluşturmaya yardımcı olabilir ve hatta lezzetini artırabilir. Pişirmeden 2 saat önce etin üzerine biraz kahve telvesi sürün.

KİRLİ TENCERE VE TAVALARI OVALAYIN Kahve telvesinin dokusu, temizlenmesi zor tencere ve tavaları fırçalamak için mükemmeldir. Süngerin üzerine biraz telvesi koyun ve tencere her zamanki gibi yıkayın. İyice yıkadığınızdan emin olun.